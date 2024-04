Ανδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από το δικαστήριο όπου δικάζεται ο Τραμπ

Ενας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε την Παρασκευή έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης στο οποίο δικάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή, μάλιστα, που η ποινική δίκη βρισκόταν σε εξέλιξη.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι είδε αρχικά τον άνδρα να πετάει φυλλάδια στον αέρα ενώ στη συνέχεια περιλούστηκε με ένα μπιτόνι και έβαλε φωτιά στον εαυτό του.

«Σε εκείνο το σημείο σκέφτηκα: “Ωχ Θεέ μου, τι πρόκειται να δουν τα μάτια μου;”», αφηγήθηκε ο ίδιος. Πρόσθεσε ότι ο άνδρας ήταν τυλιγμένος στις φλόγες για αρκετά λεπτά.

«Βλέπω μπροστά μου έναν εντελώς απανθρακωμένο άνθρωπο», σημείωσε από την πλευρά του δημοσιογράφος του CNN, ο οποίος βρισκόταν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Αλλοι μάρτυρες είπαν ότι ο άνδρας φαινόταν ήρεμος προτού αρχίσει να περιλούζεται με υγρό.

Just minutes after the full jury was selected in Donald Trump's New York hush money criminal trial, someone appears to have set themself on fire outside the courthouse, per CNN's @thelauracoates. pic.twitter.com/skRj1dXD9t

— The Recount (@therecount) April 19, 2024