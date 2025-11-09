Ο Μητσοτάκης κυκλώνεται – θα σπάσει τον κλοιό;

Η κυβέρνηση μπορεί να πήρε την πρώτη ανάσα μετά τον Μάιο (που κατέρρευσαν τα ξυλόλια) με την επιτυχία της Συνόδου του Ζαππείου και της γεώτρησης στο «Οικόπεδο 2», όμως η πολιτική σκακιέρα κινείται γοργά. Ετσι, καθώς το τρυπάνι ετοιμάζεται να σκάψει στο Ιόνιο, το πολιτικό υπέδαφος αναδιαμορφώνεται, παράγοντας την εξής εικόνα:

Εμπεδώνεται όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι το 2027 θα έχουμε δύο εθνικές εκλογές σερί, άρα στην πρώτη κάλπη θα ψηφίσει ο κόσμος πιο ελεύθερα (εκτονώνοντας φορτία και τιμωρώντας την κυβέρνηση), χωρίς να φοβάται ότι την επόμενη μέρα θα βιώσει μια καταστροφή. Η εντύπωση ότι θα ακολουθήσουν δεύτερες κάλπες απορρέει από την αδυναμία της ΝΔ να κατακτήσει για τρίτη φορά την αυτοδυναμία, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.

Ετσι, με δεδομένο ότι το μιντιακό τοπίο δεν είναι ευνοϊκό για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλες οι διεργασίες για νέα κόμματα και σχηματισμούς (Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού), αλλά και οι κινήσεις των μικρότερων (Κωνσταντοπούλου), πέραν του αμήχανου ΠΑΣΟΚ, ενισχύονται δεόντως και τροφοδοτούν τις συζητήσεις στα σόσιαλ.

«Σκατά» και «Κιμ»

Παράλληλα, οι σατιρικές εκπομπές όπως του Λάκη Λαζόπουλου και των «Ράδιο Αρβύλα» αποκτούν όλο και περισσότερο πολιτική χροιά, και 13 χρόνια μετά τους Αγανακτισμένους επανέρχονται στη μόδα οι προσβλητικές και χλευαστικές εκφράσεις:

♦ «Ντόρα, τι σκατά έχεις μέσα στη ψυχή σου;» ανέφερε προ ημερών ο Λάκης Λαζόπουλος για την Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ο Αντώνης Κανάκης σημείωσε αυτή την εβδομάδα, σχολιάζοντας μια δημοσκόπηση της MRB (στο 39:00 του βίντεο): «Η ερώτηση ήταν αν φοβάστε την πιθανότητα να ξαναβγεί ο Κιμ… ο Κούλης να ξαναβγεί πρωθυπουργός!».

Η υπόθεση, λοιπόν, ότι οι (πρώτες) εκλογές του 2027 θα είναι αφιερωμένες στην ψήφο διαμαρτυρίας, την οποία άφησαν να εμπεδωθεί κοιμώμενοι τον ύπνο του δικαίου κάποιοι επιτελείς του Μαξίμου, ζωντανεύει το ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα των πιθανών πόλων που θα επιχειρήσουν να την εισπράξουν.

Τα φώτα πέφτουν ακόμη περισσότερο εκεί με δεδομένη, πρώτον, την καθήλωση και την αμηχανία του ΠΑΣΟΚ και, δεύτερον, την ανυπαρξία προσώπου που θα αντιπαρατεθεί με τον κ. Μητσοτάκη για τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας και την εφαρμογή ενός ανταγωνιστικού κυβερνητικού προγράμματος:

—Ο πρώτος πόλος της εξίσωσης είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτή την εβδομάδα δημοσίευσε το εξώφυλλο του βιβλίου του με μια φωτογραφία που παραπέμπει σε κομματική αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ του 2019. Επίσης έδωσε στη δημοσιότητα ένα (κάπως) χιουμοριστικό backstage βίντεο με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη να διαβάζει την ακουστική εκδοχή του βιβλίου του (audiobook), το οποίο είναι γυρισμένο σε κάθετο φορμάτ για να μπορεί να παίξει στα σόσιαλ.

—Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει όμως η δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία, κινούμενη πλέον ως de facto πολιτικό πρόσωπο, αλλά χωρίς να έχει ανακοινώσει (η ίδια τουλάχιστον) το κίνημα που περιγράφει, θύμισε σε συνέντευξη στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο («Δηλώνει πρώην δεξιά και ετοιμάζει κίνημα η Μαρία Καρυστιανού») ότι παλαιότερα ψήφιζε ΝΔ και κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στις λέξεις «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια».

Το beef της κυρίας Καρυστιανού με τον Νίκο Καραχάλιο, σύμβουλο στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή, μετέχοντα στον πρωϊνό καφέ της κυβέρνησής του αλλά και στις σελίδες των κοσμικών στηλών από τη Μύκονο πριν από 20 χρόνια, αποκάλυψε ότι όντως σχεδίαζε την ανακοίνωση κινήματος-κόμματος, και μάλιστα μαζί με έναν ειδικό που ανήκει στην κεντροδεξιά παράταξη.

Ησύχασαν οι μιντιάρχες

Η αίσθηση που προκύπτει από όλα αυτά είναι ότι ανοίγεται, επιτέλους, περισσότερος χώρο στον κ. Τσίπρα στα αριστερά της ΝΔ, όπως επιθυμούσαν διακαώς δύο τουλάχιστον μιντιάρχες/μεγαλοεπιχειρηματίες που επενδύουν στην επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού με δικό του κόμμα.

Οι τελευταίες εξελίξεις οδηγούν σε εκτιμήσεις ότι η μητέρα του αδικοχαμένου κοριτσιού στα Τέμπη μπορεί να πιέσει τη ΝΔ και από τα δεξιά. Προς έκπληξη και πάλι κάποιων επιτελών του Μαξίμου, που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και δεν προέβλεψαν ότι η κυρία Καρυστιανού μπορεί να προκαλέσει μετατοπίσεις στον συναισθηματικό χάρτη και της δεξιάς παράταξης. Αλλωστε, σε μεγάλο βαθμό, με δική τους ευθύνη (βλ. «αντιμετώπιση» της ακρίβειας από την πλευρά του κυβερνητικού συνηγόρου των μεγάλων σουπερμάρκετ) πάμε σε «συναισθηματικές» πρώτες κάλπες.

—Η Ζωή Κωσταντοπούλου κινήθηκε για άλλη μια φορά έξυπνα και γρήγορα, εγκλωβίζοντας με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι το Μαξίμου, το οποίο πρώτα κοιμήθηκε και μετά υπερ-αντέδρασε, προκαλώντας το ίδιο beef με τον Νίκο Δένδια για τον Αγνωστο Στρατιώτη. Πολλοί λένε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει βρει το αντίδοτο στη δημοφιλία της κυρίας Καρυστιανού (αν τελικά προχωρήσει με το προαναγγελθέν κίνημα) στο πρόσωπο του κ. Ρούτσι, τον οποίο η ίδια ανέδειξε και ο οποίος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα στήριζε μια πολιτική κίνηση από την πρόεδρο του συλλόγου του δυστυχήματος των Τεμπών.

—Ο Αντώνης Σαμαράς, τέλος, έδωσε στον ANT1 την κασέτα μιας συνέντευξης που μαγνητοσκοπήθηκε στις 31 Οκτωβρίου για να παιχτεί την Κυριακή 9/11 στις 15:00 το απόγευμα. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό teaser που ήδη κυκλοφόρησε, θα απαντά, μεταξύ άλλων, στο ερώτημα αν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος. Αν το πράξει θα βρει στα δεξιά της ΝΔ τον κ. Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου, αλλά και το κόμμα Νίκη, το οποίο όμως, σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις, δείχνει να εξαφανίζεται σε περίπτωση που δραστηριοποιηθεί πολιτικά η Μαρία Καρυστιανού.

Αν για κάποιους όλα τα παραπάνω μοιάζουν «συμπούρμπουλο», άλλοι που αποφεύγουν τις εμπρηστικές εκφράσεις βλέπουν μια συνθήκη που διέλαθε της προσοχής των κυβερνώντων, οι οποίοι επαναπαύθηκαν σε κλισέ όπως ότι «ο Τσίπρας διχάζει» και «ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει», και έχασαν όσα δρομολογούνται.

Διότι αν η ΝΔ δεν πιάσει το 25% το 2027, δεν θα έχει καν μπόνους και το «συμπούρμπουλο» θα μπορεί μια χαρά να κυβερνήσει, έστω για λίγο, τιμωρητικά και άγρια (τύπου «δικαιοσύνη, φωτιά και τσεκούρι στους συστημικούς»), σχηματίζοντας κυβερνητική συμμαχία από την πρώτη κάλπη.

Γι’ αυτό ο κ. Μηστοτάκης χρειάζεται επειγόντως δίλημμα, δείγματα γραφής στην καθημερινότητα που θα το κάνουν πιστευτό, και φυσικά ομάδα γύρω του, που θα μπορεί να τρέξει την τελική ευθεία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News