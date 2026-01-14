ΗΠΑ: Το φημισμένο πολυκατάστημα Saks υπέβαλε αίτηση πτώχευσης

Η Saks Global, η εταιρεία των πολυκαταστημάτων με είδη πολυτελείας, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, καταρρέοντας υπό το βάρος χρεών δισεκατομμυρίων δολαρίων, των τεταμένων σχέσεων με τους προμηθευτές και της πτώσης των πωλήσεων.

Πλέον, τα πολυτελή πολυκαταστήματα των ΗΠΑ, για δεκαετίες εμβληματικοί ναοί της κατανάλωσης για πελάτες με παχιά πορτοφόλια, γίνονται είδος υπό εξαφάνιση, σημείωσαν οι New York Times.

Η Saks δήλωσε ότι εξασφάλισε περίπου 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πτώχευσης, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από τους ομολογιούχους της.

Η εταιρεία επισήμανε ότι σκοπεύει να βγει από το καθεστώς προστασίας από τη χρεοκοπία αργότερα φέτος και ότι αναμένει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της σε προμηθευτές και εργαζομένους.

«Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για τη Saks Global, και ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζει μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε τα θεμέλια της επιχείρησής μας και να την τοποθετήσουμε στη σωστή θέση για το μέλλον», ανέφερε ανακοίνωση της εταιρείας.

Γιατί άλλαξε το τοπίο

Τα τελευταία χρόνια, η Saks και η Neiman προσπάθησαν να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να επιβιώσουν, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από το ηλεκτρονικό εμπόριο και από τις ίδιες τις μάρκες πολυτελείας.

Το τοπίο των πολυκαταστημάτων είχε αλλάξει ανεπιστρεπτί κατά την προηγούμενη δεκαετία, σημείωσαν οι New York Times.

Τα μεγάλα καταστήματα, που κάποτε ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους αμερικανούς καταναλωτές και τις εταιρείες ειδών πολυτελείας, έχουν πλέον γίνει μια απλή επιλογή μεταξύ πολλών άλλων.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άλλαξε τον τρόπο που ψωνίζει ο κόσμος, ενώ συνέβαλε σε αυτό η άνοδος της δημοτικότητας των καταστημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αγορές μεταχειρισμένων προϊόντων επίσης αυξήθηκαν, ενώ περισσότερες μάρκες πολυτελείας άρχισαν να ανοίγουν τα δικά τους καταστήματα.

«Τώρα, πολλοί από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Saks και της Neiman είναι επίσης οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους», δήλωσε στους NYT ο Αντριου Ρόουζεν, επενδυτής και σύμβουλος εταιρειών.

Ταυτόχρονα, τα πολυτελή αγαθά έχουν υποστεί πίεση κατά το τελευταίο έτος, καθώς οι Αμερικανοί έχουν μειώσει τις αγορές τους εν μέσω της ανόδου του πληθωρισμού, της επιβράδυνσης της αύξησης της απασχόλησης και τις διεθνείς εμπορικές διαμάχες.

Η πτώχευση της Saks θέτει σε κίνδυνο τρία από τα παλαιότερα και πολυτελέστερα πολυκαταστήματα της Αμερικής, καθώς η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να βρει τρόπο να παραμείνει στην αγορά.

Το στολίδι του λιανεμπορίου

Η Saks Fifth Avenue ιδρύθηκε το 1924 και αμέσως έγινε στολίδι του αμερικανικού λιανεμπορίου. Το κεντρικό κατάστημα, σχεδιασμένο σε νεοαναγεννησιακό στιλ από τους Starrett & Van Vleck, βρίσκεται απέναντι από το εμβληματικό Κέντρο Ροκφέλερ στο Μανχάταν.

Η Saks έγινε γνωστή στέλνοντας ένα μεταξωτό ημίψηλο καπέλο στον αμερικανό πρόεδρο Κάλβιν Κούλιτζ, λάνσαρε το δημοφιλές γυναικείο κούρεμα bob στη Νέα Υόρκη και κατασκεύασε μέχρι και εσωτερική πίστα σκι στο ανδρικό τμήμα του πολυκαταστήματος.

Οταν η Saks ένωσε τις δυνάμεις της με την Bergdorf Goodman, η οποία ιδρύθηκε το 1899 ως ραφείο αλλά μετακόμισε στο εμβληματικό της κατάστημα το 1928, τα δύο πολυκαταστήματα συνέβαλαν στο να αναδειχθεί η Νέα Υόρκη ως η καρδιά της χρυσής εποχής της κατανάλωσης στις ΗΠΑ. Η αγορά των προϊόντων τους ισοδυναμούσε με μία ζωή ανεμελιάς σε πολυτελείς δεξιώσεις και κοκτέιλ-πάρτι, όπως υπόσχονταν οι διαφημιστές.

Το Neiman Marcus εξυπηρετούσε τον ίδιο σκοπό για το Ντάλας και τους πλούσιους Αμερικανούς του Τέξας, εξάγοντας αυτή την αδιαμφισβήτητη αντίληψη για την πολυτέλεια και τον πλούτο στην υπόλοιπη χώρα.

Καθώς τα πολυκαταστήματα εξαπλώθηκαν σε εμπορικά κέντρα από την ανατολική ως την δυτική ακτή, πούλησαν στα αμερικανικά προάστια πρόσβαση στην κομψότητα του Μανχάταν, σημείωσαν χαρακτηριστικά οι New York Times.

Το κατάστημα Saks έγινε τόσο γνωστό που ο τεράστιος όροφος με τα παπούτσια του απέκτησε δικό του ταχυδρομικό κώδικα από την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ: 10022-SHOE.

Η παρακμή

Η πανδημία του κορονοϊού σήμανε το τέλος εποχής –και- για τα πολυκαταστήματα, αλλάζοντας τις καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου.

Το 2020, λίγο μετά την επέκτασή της στη συνοικία Hudson Yards του Μανχάταν, η Neiman Marcus Group υπέβαλε αίτηση πτώχευσης κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.

Κατά το οικονομικό έτος 2024, η εταιρεία ανέφερε μείωση 10% στα έσοδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για να μειώσει το κόστος, η Saks ακύρωσε την ετήσια χριστουγεννιάτικη παράσταση φωτός στο κατάστημά της στην 5η Λεωφόρο, για πρώτη φορά σε δύο δεκαετίες.

Ορισμένες μεγάλες μάρκες μόδας, όπως οι Oscar de la Renta και Altuzarra, ανησυχούσαν για τις πληρωμές και σταμάτησαν τις αποστολές προς τη Saks. Η Chanel, μία από τις πιο πολύτιμες μάρκες της Saks, αποχώρησε από επτά πολυκαταστήματα. Το επόμενο κεφάλαιο της Ιστορίας του σφραγίστηκε την Τρίτη με την αίτηση ένταξης στο καθεστώς προστασίας.

