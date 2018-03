Τρεις στους τέσσερις Αυστριακούς ζητούν δημοψήφισμα για το κάπνισμα

Στη συντριπτική πλειονότητά τους, τρεις στους τέσσερις Αυστριακούς ζητούν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την απαγόρευση του καπνίσματος στην εστίαση. Αυτό διαπιστώνεται σε αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση του αυστριακού έγκυρου εβδομαδιαίου πολιτικού-οικονομικού περιοδικού Profil.

Στο 71 % ανέρχεται το ποσοστό εκείνων που τάσσονται υπέρ της διενέργειας δημοψηφίσματος και μόλις 22% τη θεωρεί άσκοπη, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν άποψη.

Η σχετική δημοσκόπηση, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί ένα επιπλέον «ράπισμα» εναντίον της νέας αυστριακής κυβέρνησης συνασπισμού του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς και του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ψήφιση την Τρίτη στην Επιτροπή Υγείας της αυστριακής Βουλής της τροπολογίας από την κυβερνητική πλειοψηφία, για την κατάργηση του νόμου πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στην εστίαση, που είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο του 2015 και επρόκειτο να ισχύσει από την 1 η Μαΐου 2018.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό θεωρείται το γεγονός πως η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι και οι ψηφοφόροι αυτού του ίδιου του Κόμματος των Ελευθέρων, το οποίο προωθούσε επιτακτικά έως εκβιαστικά την άρση της απαγόρευσης του καπνίσματος, τάσσονται στην πλειονότητά τους, σε ποσοστό 55%, υπέρ ενός δημοψηφίσματος για την απαγόρευσή του.

Με την κατάθεση της τροπολογίας και την υπερψήφισή της στην Επιτροπή Υγείας από την πλευρά της, η κυβερνητική πλειοψηφία αδιαφορεί και για το δεύτερο «ράπισμα» εναντίον της που, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί το πρωτοφανές «ρεκόρ» των εκατοντάδων χιλιάδων «δηλώσεων υποστήριξης», από πλευράς πολιτών, για διενέργεια δημοψηφίσματος υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος.

Ο αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης ανέρχεται σήμερα ήδη σε σχεδόν 500.000, αντί των απαραίτητων 8.401, ενώ η συγκέντρωση δηλώσεων που υπογράφουν οι πολίτες σε δήμους και κοινότητες, πρόκειται να συνεχιστεί έως τις 4 Απριλίου.

Πρόσφατα, ο αρχηγός του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων και αντικαγκελάριος της αυστριακής κυβέρνησης Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε – ο οποίος, κατά τα άλλα, εμφανίζεται υπέρμαχος της «άμεσης δημοκρατίας» και των τακτικών δημοψηφισμάτων για κάθε τι το επιστητό – είχε απορρίψει τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την απαγόρευση του καπνίσματος τουλάχιστον μέχρι το 2021.

Αντίθετα, από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν – «μανιώδης» καπνιστής ο ίδιος – έχει εκφράσει την «πλήρη συμπάθεια» του για τις «δηλώσεις υποστήριξης» της απαγόρευσης του καπνίσματος, που, όπως έχει τονίσει, θα κατέθετε σίγουρα και ο ίδιος, εάν δεν βρισκόταν αυτή τη στιγμή στο ύπατο αξίωμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο του 2015, η απαγόρευση του καπνίσματος στην εστίαση θα ίσχυε από την 1η Μαΐου, ωστόσο η νέα κυβέρνηση, κάτω από τις εκβιαστικές πιέσεις του Κόμματος των Ελευθέρων – το οποίο έθετε αυτό ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση – αποφάσισε την άρση της απαγόρευσης, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών, κυρίως από τον ιατρικό και επιστημονικό κόσμο, αλλά και από οργανώσεις πολιτών.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων τους για το σχηματισμό της κυβέρνησης τους, το Λαϊκό Κόμμα, υποχωρώντας στις σχετικές πιέσεις του Κόμματος των Ελευθέρων, είχε συμφωνήσει στις 11 Δεκεμβρίου – και είχε αποδεχθεί στο κυβερνητικό τους πρόγραμμα – την κατάργηση του νόμου για τη γενική απαγόρευση του καπνίσματος στην εστίαση.]

