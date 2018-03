Νέα συγγνώμη, νέες υποσχέσεις από τον Ζάκερμπεργκ

Στη δίνη του σκανδάλου υπεξαίρεσης προσωπικών δεδομένων, το Facebook δημοσίευσε σήμερα Κυριακή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στις βρετανικές εφημερίδες όπου ο επικεφαλής του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ζητεί -και πάλι- συγγνώμη.

«Εχουμε μια ευθύνη: να προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Αν δεν καταφέρνουμε να το κάνουμε, δεν τα αξίζουμε», γράφει στο μήνυμα αυτό που δημοσιεύεται στην τελευταία σελίδα της πλειονότητας των βρετανικών κυριακάτικων εφημερίδων.

Η εταιρεία βρίσκεται εν μέσω καταιγίδας μετά τις αποκαλύψεις για τις πρακτικές της εταιρίας Cambridge Analytica, η οποία κατηγορείται ότι ανέκτησε εν αγνοία τους τα δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook.

Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων για να επηρεαστεί η ψήφος των εκλογέων στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Full page apology from the @facebook boss in many British newspapers today #cambridgeanalytica pic.twitter.com/z6EG5u6Pgw

— Joe Lynam BBC (@BBC_Joe_Lynam) March 25, 2018