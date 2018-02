Οργή στη Νέα Ζηλανδία για την αδιάκριτη «ανάκριση» της πρωθυπουργού Αρντερν

Αν υπάρχει δημοσιογραφική δεοντολογία, αυτή καταρρακώθηκε στο πρόσωπο του Τσάρλς Γούλεϊ, αυστραλού δημοσιογράφου, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τη νεαρή νεοζηλανδή πρωθυπουργό και τον σύντροφό της. Η 37χρονη Τζασίντα Αρντερν βρέθηκε να απαντά αμήχανα σε ερωτήσεις που κυμαίνονταν μεταξύ της προσβολής, της αδιακρισίας και του σεξισμού.

Διότι ο Γούλεϊ δεν είχε πρόβλημα και να φλερτάρει ασυστόλως με την εγκυμονούσα πολιτικό. Δεν προσπάθησε ούτε στο ελάχιστο να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την «πιο γοητευτική πρωθυπουργό που έχει δει ποτέ».

Ακόμα και τα διαφημιστικά της συνέντευξης, γράφει ο Guardian, σε προϊδέαζαν για αυτό που θα ακολουθούσε: υπόσχονταν μια συνέντευξη «με μια ηγέτη που δεν είναι σαν καμιά άλλη, νέα, έντιμη και έγκυο»…

Ομως αυτό που συνέβη όταν η συνέντευξη προβλήθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής «60 Minutes» ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ακόμα και για τα φιλελεύθερα δεδομένα που συναντά κανείς στην Ωκεανία. Ο Γούλεϊ έσπευσε από την αρχή να δηλώσει ότι η 37χρονη πρωθυπουργός είναι «ελκυστική».

«Εχω γνωρίσει πολλούς πρωθυπουργούς», της είπε ενώ περπατούσαν στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου της Νέας Ζηλανδίας, «αλλά κανένα τόσο νέο, όχι πολλούς τόσο έξυπνούς και κανένα τόσο ελκυστικό».

Τα καλά λόγια δεν σταμάτησαν εκεί. Η Νέα Ζηλανδία, έσπευσε να πει ο Γούλεϊ, είναι «τσιμπημένη» με την πρωθυπουργό, αισθήματα που μοιράζεται και αυτός. «Το πραγματικά σημαντικό είναι τι αφήνεις πίσω», συνέχισε ο δημοσιογράφος.

Απτόητος ο Γούλεϊ ρώτησε την πρωθυπουργό πώς ένας καλός άνθρωπος όπως αυτή μπήκε στον θλιβερό κόσμο της πολιτικής. Η Αρντερν απάντησε με χαμόγελο, που διατήρησε θέλοντας και μη σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ότι «οι καλοί άνθρωποι μπαίνουν στην πολιτική».

Αλλά υπήρχε και συνέχεια, καθώς ο Γούλεϊ επέλεξε να ασχοληθεί με την εγκυμοσύνη της Αρντερν, η οποία είχε στο πλευρό της τον σύντροφό της Κλαρκ Γκέιφορντ.

«Εχω να κάνω μια πραγματικά σημαντική πολιτική ερώτηση: Πότε ακριβώς περιμένετε το παιδί;»

Η Αρντερν απάντησε αναμένεται να γεννήσει στις 17 Ιουνίου για να εισπράξει το μάλλον αδιάκριτο σχόλιο του δημοσιογράφου, ότι «πολλοί μετρούν για να δουν πότε έγινε η σύλληψη».

«Αλήθεια;» ρώτησε με αμήχανο γέλιο ο εμφανώς κοκκινισμένος Γκέιφορντ.

Τα σχόλια του δημοσιογράφου συνεχίστηκαν: «Εχοντας φτιάξει έξι παιδιά εκπλήσσομαι ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν παιδιά, γιατί να μην συλληφθεί ένα παιδί μέσα στην προεκλογική εκστρατεία;».

Το εξαιρετικά άβολο θέμα έσπευσε να κλείσει η Αρντερν θυμίζοντας ότι οι εκλογές είχαν πλέον τελειώσει και ότι «δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες».

Commenting on @jacindaardern 's level of attractiveness, doesn't seem to be at all relevant to her ability as a nation's leader #60Mins

I assumed #60mins would have a second half of the Jacinda interview after the break that talked about her policies and political achievements. But… nothing. All we got was sexist comments about her looks and baby talk. Ugh. Absolutely shitful journalism… *changes channel* 🙄

— Priscilla Sutton (@trisgilla) February 25, 2018