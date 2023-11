Τα βήματα: πώς το Ισραήλ-Χαμάς γίνεται ΗΠΑ-Ιράν

Ο διακεκριμένος αρθρογράφος των Financial Times, Γκίντεον Ράχμαν, θυμίζει ότι ο γερμανός και ο ρώσος αυτοκράτορας αντάλλαξαν πολυάριθμα μηνύματα προσπαθώντας να εκτονώσουν την πολύμηνη κρίση που οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ηταν 28 Ιουνίου του 1914 όταν άρχιζαν όλα: ο σερβοβόσνιος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονούσε στο Σαράγεβο τον διάδοχο του αυστρο-ουγγρικού θρόνου, Φραγκίσκο Φερδινάνδο, και τη σύζυγό του Σοφία. Ελάχιστοί μπορούσαν τότε να φανταστούν ότι θα ακολοθούσε μια σύγκρουση που θα παρέσυρε όλες τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το παράδειγμα του Α’ Παγκοσμίου είναι κατά τον Ράχμαν ιδιαίτερα ανησυχητικό ακριβώς για αυτό τον λόγο. Τότε, πολλοί από τους εμπλεκόμενους ηγέτες προσπάθησαν πραγματικά να αποφύγουν έναν γενικευμένο ευρωπαϊκό πόλεμο που έγινε τελικά παγκόσμιος. «Ενας παρόμοιος κίνδυνος ακούσιας κλιμάκωσης επικρέμαται τώρα πάνω από τη Μέση Ανατολή» επισημαίνει.

Παρότι το μυαλό των περισσότερων επιστρώνεται σήμερα -όπως είναι λογικό- στη φρίκη των συγκρούσεων στη Γάζα, οι δυτικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εστιάζουν όλο και περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και κυρίως στον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου που θα μπορούσε να παρασύρει το Ιράν, τις ΗΠΑ ακόμη και τη Σαουδική Αραβία.

«Για την κυβέρνηση Μπάιντεν», σημειώνει ο Ράχμαν στους Financial Times, «η απειλή ενός ευρύτερου πολέμου θεωρείται πλέον η κεντρική πρόκληση στην όλη κρίση». Στο πλαίσιο αυτό παραθέτει τη φράση προσώπου που γνωρίζει όσα συζητούνται στην Ουάσινγκτον: «Ολες οι εμπλεκόμενες χώρες έχουν όρια που, αν ξεπεραστούν, θα τις οδηγήσουν στη σκέψη ότι πρέπει να δράσουν. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά ποιο είναι το όριο της άλλης πλευράς».

Από τις εξελίξεις προκύπτει ότι αυτός ο τρόπος σκέψης δεν εντοπίζεται μόνο στην Ουάσινγκτον αλλά και στην Τεχεράνη. Ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί αναφέρθηκε την Κυριακή (στο X, πρώην Twitter) σε «κόκκινες γραμμές» τονίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα «ίσως να αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση».

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.

