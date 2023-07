Σε «αστακό» μετατρέπει την Εθνοφρουρά του ο Πούτιν

Οχι μόνο με μια δική της, πλέον, μονάδα ειδικών δυνάμεων, αλλά και με άρματα μάχης, πολεμικά αεροσκάφη και πυροβολικό έσπευσε να ενισχύσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν την Εθνοφρουρά του, ούτως ώστε να είναι σε θέση να τον προστατεύει καλύτερα από κάθε πιθανή εσωτερική απειλή, κυρίως, όμως, από μια νέα εξέγερση εναντίον του.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου διέταξε προσωπικά τη μονάδα ειδικών δυνάμενων GROM του υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας να τεθεί άμεσα υπό τη διοίκηση της Εθνοφρουράς, όπως ανέφερε ο Αλεξάντρ Χιστέιν, βουλευτής του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, του Πούτιν. «Με απόφαση του προέδρου, η μονάδα GROM μεταφέρεται στη Ρωσική Εθνοφρουρά μαζί με το προσωπικό και το σύνολο των υποδομών», είπε.

Ο Τζέιμς Κίλνερ της Telegraph γράφει πως η GROM (Κεραυνός) φημίζεται για τις εξαιρετικά δύσκολες αποστολές που αναλαμβάνει (και κατά βαρόνων του υποκόσμου), ενώ η δύναμή της ανέρχεται σε περίπου 7.000 άνδρες. Οσον αφορά την Εθνοφρουρά, συστάθηκε από τον ίδιο τον ρώσο πρόεδρο το 2016 και ελέγχεται, όχι από το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά απευθείας από το Κρεμλίνο, γεγονός που οδήγησε πολλούς αναλυτές να τη χαρακτηρίσουν ως «Πραιτοριανή Φρουρά» του Πούτιν.

Επικεφαλής της είναι ο πιστός πρώην σωματοφύλακάς του Βίκτορ Ζολότοφ και διαθέτει 320.000 άνδρες. Εως πρόσφατα, η εθνοφρουρά θεωρούταν ως κάτι μεταξύ δυνάμεων καταστολής και μονάδων πολιτοφυλακής, με κύρια αποστολή την αντιμετώπιση αντικυβερνητικών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας.

Ωστόσο, η στάση του Γιεβγκένι Πριγκόζιν και των μισθοφόρων του άλλαξε τα δεδομένα, καθιστώντας τον Πούτιν ολοένα πιο καχύποπτο και ανήσυχο –«παρανοϊκό» σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Telegraph– όσον αφορά την αφοσίωση και την πίστη των υπηρεσιών του ασφαλείας, αλλά και των αξιωματικών του.

Η ρωσική εφημερίδα Vodomosti ανέφερε επίσης ότι μέσω της ενσωμάτωσης της μονάδα GROM στην Εθνοφρουρά ο επικεφαλής του Κρεμλίνου επεδίωξε να προσελκύσει δυσαρεστημένους πρώην μαχητές της Βάγκνερ που δεν επιθυμούν να μεταβούν στη Λευκορωσία και να ενωθούν με τους υπόλοιπους εξόριστους μισθοφόρους του ιδιωτικού στρατού του Πριγκόζιν.

Μιλώντας στην Telegraph, ο Μπεν Νομπλ, καθηγητής Ρωσικής Πολιτικής στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου (UCL), έκανε λόγο για απόπειρα του Πούτιν να καταστήσει το καθεστώς του «απρόσβλητο» από κάθε πιθανή απόπειρα πραξικοπήματος. «Το Κρεμλίνο πιθανότατα αποκαλύπτει την ανησυχία του για πιθανές μελλοντικές εσωτερικές προκλήσεις» είπε. «Η ανταρσία του Πριγκόζιν αύξησε το επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά την ελίτ και τη λαϊκή υποστήριξη για το καθεστώς» πρόσθεσε ο βρετανός ειδικός.

Το ρωσικό κοινοβούλιο χρειάστηκε μόλις δύο ημέρες για να εγκρίνει τις αλλαγές για τη δομή και το καθεστώς της Ρωσικής Εθνοφρουράς την προηγούμενη εβδομάδα. Σε σχετική ανακοίνωση αναφερόταν ότι η Εθνοφρουρά μπορεί τώρα να προμηθεύεται «στρατιωτικό εξοπλισμό» για να «καταστέλλει τις δραστηριότητες παράνομων ενόπλων ομάδων».

Οσον αφορά την προσθήκη της GROM, εκτιμάται ότι οι χιλιάδες άνδρες της θα την ενισχύσουν σημαντικά, όπως επισημαίνουν ειδικοί αναλυτές. «Αυτό είναι σημαντικό» είπε ο Αντρέι Σολντάτοφ, ειδικός στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας. «Ο Πούτιν διορθώνει τη διοίκηση και τον έλεγχο των ειδικών δυνάμεων μετά την ανταρσία του Πριγκόζιν».

Αλλοι πρότειναν ότι η κίνηση θα μπορούσε να ήταν ένας τρόπος επιβράβευσης του μακροχρόνιου και, κυρίως, απόλυτα πιστού συμμάχου και πρώην σωματοφύλακα του Πούτιν. «Αλλη μια νίκη για τον Βίκτορ Ζολότοφ» δήλωσε ο Τζον Χάρντι, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος για τη Ρωσία στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης Foundation for The Defence of Democracies, εξηγώντας πως η GROM «ήταν η τελευταία ειδική αστυνομική μονάδα του υπουργείου Εσωτερικών» της Ρωσίας.

