Κορονοϊός: Μια διαδικτυακή συζήτηση από τη «διαΝΕΟσις»

Αύριο, Πέμπτη, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις διαδικτυακές δημόσιες συζητήσεις ποικίλης θεματολογίας, που θα διοργανώσουν η διαΝΕΟσις και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου – EPLO, προκειμένου να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στη διαδικασία επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s).

Όλες οι διαδικτυακές συζητήσεις θα έχουν διάρκεια 45 λεπτά και η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά. Τίτλος της αυριανής συζήτησης θα είναι: «Loud Governments – Quiet Social Partners: What can be the role of Social Stakeholders and Civil Society during and after COVID-19?» με ομιλητές τους:

Mario Pezzini, Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ

Andrea Renda, Ερευνητής και Επικεφαλής Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, Κανονιστικού Πλαισίου Καινοτομίας & Ψηφιακής Οικονομίας του CEPS

Χρήστος Αλεφαντής, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «Σχεδία»

Συντονιστής: Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης EPLO

Σχολιαστής: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής και εάν δεν έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή, μπορείτε να το κάνετε εδώ.