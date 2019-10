Alfa Romeo 33 Stradale: η Μόνικα Μπελούτσι της αυτοκίνησης

Ο Οσκαρ Ουάιλντ έλεγε πως η ομορφιά είναι σημαντικότερη από την εξυπνάδα γιατί δεν χρειάζεται απόδειξη. Εξυπνα ανατρεπτικό. Γιατί όσο και αν λένε οι Αγγλοσάξονες πως «beauty is in the eye of the eye of beholder» (σε γκουγκλαριστική μετάφραση, «η ομορφιά είναι στο μάτι του θεατή»), όσο και αν περί ορέξεως ουδείς λόγος, υπάρχει μία καθολική, σχεδόν αντικειμενική αποδοχή της ομορφιάς. Ποιος τυφλός αμφισβητεί το κάλλος μιας Μπελούτσι;

Αντίστοιχα, η Alfa Romeo 33 Stradale για πολλούς ιστορικούς της αυτοκίνησης ανήκει στα ομορφότερα μεταλλικά γλυπτά. Εβερ. Θα έλεγα μαζί με τη Lamborghini Miura. Αλλά και τη Jaguar E-Type, το αυτοκίνητο που ακόμα και ο Ενζο Φεράρι παραδέχθηκε δημοσίως πως ήταν ό,τι ομορφότερο είχε δει.

Για την ιστορία, η Alfa 33 Stradale παρουσιάστηκε πρώτη φορά τέτοιες μέρες, συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 1967, στη Μόντσα. Ηταν τότε το ακριβότερο αυτοκίνητο διαθέσιμο προς το κοινό. Κάποια 17.000 δολάρια, όταν η μέση τιμή ενός αυτοκινήτου της εποχής ήταν μόλις 2.822 δολάρια.

Λέγεται πως κατασκευάστηκαν μόλις 18 αντίτυπα. Υπάρχει ένα κενό στο πόσες ακριβώς έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.

Η διαχρονική ομορφιά της 33 Stradale, σχεδιασμένη διά χειρός Franco Scaglione και κατασκευασμένη από την Carrozzeria Marazzi, είναι ανεκτίμητης αξίας. Οι τιμές σήμερα υπολογίζονται στα 10 εκατομμύρια δολάρια το «κομμάτι». Εργο τέχνης κανονικό. Αλλά και «φιλέτο» για τους επενδυτές του «χώρου» των κλασικών αυτοκινήτων.

Η τεχνολογία δανεισμένη κατευθείαν από την Tipo 33, την καθιστούν το μοντέλο ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά της Alfa Romeo. Αλλά και το κορυφαίο μέλος μιας οικογένειας αυτοκινήτων, γεννημένων για νίκες. Ήταν μια μπαλαρίνα μόλις 700 κιλών. Με δίλιτρο κινητήρα, απόδοση 230 ίππων, τελική ταχύτητα 260 Km/h και επιτάχυνση από 0-100 km/h σε κάτω από 6’’. Με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων εν έτει 1967. Όταν κάποιοι είχαν ακόμα 3 σχέσεις στο λεβιέ.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπως και το αντίστοιχο “Project 33”, που οδήγησαν την Alfa Romeo σε μια σειρά εκπληκτικών επιτυχιών, ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα σε μια ειδικά διαμορφωμένη έκθεση που είχε στηθεί, πριν λίγα χρόνια, στο Ιστορικό Μουσείο της Alfa Romeo, στο Αρέζε του Μιλάνου.

Είναι το αυτοκίνητο που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού ακόμη και σήμερα. Κάτι σαν επιτομή εκλεπτυσμένων μηχανολογικών και στυλιστικών χαρακτηριστικών. Γεγονός που ενσαρκώνεται σε μια από τις αγαπημένες εκφράσεις της μάρκας: «Η απαραίτητη ομορφιά». Ιταλίδα θεά. Χρειάζεται τέχνη, γενικότερες αισθητικές επιρροές από Αναγέννηση μεριά και μεσογειακή ψυχή για τέτοιες καλλονές. Η Μπελούτσι σε τροχούς.