Mόδα και σινεμά γιορτάζουν μαζί

Στις 26 Οκτωβρίου, το σόου «Vogue World: Hollywood 2025» τίμησε τον πλούσιο διάλογο δύο βιομηχανιών παραγωγής ονείρων, του σινεμά και της μόδας, φωτίζοντας τους πιο εμπνευσμένους χαρακτήρες στην Ιστορία του κινηματογράφου και τους ενδυματολόγους που σχεδίασαν τα look τους. Το φιλανθρωπικό αφιέρωμα διοργανώθηκε από την ιέρεια της μόδας Αννα Γουίντουρ και πραγματοποιήθηκε στο στούντιο της Paramount Pictures, το τελευταίο που εξακολουθεί να εδρεύει στο Χόλιγουντ. Τόσο στην πασαρέλα όσο και μεταξύ των θεατών του ντεφιλέ, ήταν παρούσες αναρίθμητες διασημότητες από τον κόσμο της τέχνης και της μόδας, και συγκεντρώθηκαν 4,5 εκατ. δολάρια για την στήριξη των ενδυματολόγων του Χόλιγουντ που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Αντζελες, όπως έγραψε ο Guardian.

Η επίδειξη άνοιξε μαγικά με την πρώτη από τις επτά πράξεις του σόου, που ήταν αφιερωμένη στη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ, και τη Νικόλ Κίντμαν να κλέβει την παράσταση με ένα μουσικό νούμερο-έκπληξη. H εκθαμβωτική σταρ που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της Vogue, περπάτησε πρώτη στην πασαρέλα με κοσμήματα Chanel Fine Jewelry και στράπλες τουαλέτα από μαύρο σατέν με σκίσιμο στο πόδι, εμπνευσμένη από το αισθηματικό φιλμ νουάρ «Τζίλντα» (1946) του Τσαρλς Βίντορ και σχεδιασμένη από τον Ματιέ Μπλέιζι του οίκου Chanel. Αποτίνοντας, δε, φόρο τιμής στη Ρίτα Χειγουρθ, ως άλλη femme fatale, η Κίντμαν ερμήνευσε το τραγούδι της Τζίλντα «Put the Blame on Mame».

Ανάλογο ήταν το μακιγιάζ της, με κατακόκκινο κραγιόν, αλλά και η κόμμωσή της, με μπούκλες και χωρίστρα στο πλάι. Την ηθοποιό συνόδευε ο Μπαζ Λούρμαν, υποδυόμενος τον σκηνοθέτη, και μπροστά στο μεγάλο πλήθος, που ήταν συγκεντρωμένο και χειροκροτούσε με ενθουσιασμό, ο Λούρμαν φώναξε «Action KJ!». Και τότε υπό τους ήχους του «Baby Did a Bad Bad Thing» του Κρις Ισαάκ, στην πασαρέλα εμφανίστηκε η Κένταλ Τζένερ ντυμένη με μια αυθεντική τουαλέτα της ενδυματολόγου Κάθριν Μάρτιν που φορούσε η Κίντμαν στο «Moulin Rouge!» (2001).