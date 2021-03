Αγρια Ζωή: τα σημαντικότερα «κλικ» της δεκαετίας

To Wildlife Photographer Of the Year, ο σημαντικότερος διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας της άγριας ζωής που ξεκίνησε το 1965, διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Προσφάτως δόθηκαν στην δημοσιότητα ορισμένες από τις φωτογραφίες που κέρδισαν βραβεία και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό την τελευταία δεκαετία