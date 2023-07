Τουλάχιστον οκτώ τα θύματα της ισραηλινής επιχείρησης στην Τζενίν

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής, όπου εκατοντάδες στρατιώτες συγκρούστηκαν με ενόπλους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι. Στην επιδρομή συμμετείχαν, από αέρος, και drones του στρατού του Ισραήλ.

Το Ισραήλ πλήττει «με μεγάλη ισχύ» τη Τζενίν, «προπύργιο της τρομοκρατίας», τόνισε τη Δευτέρα ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ελι Κοέν.

Στον καταυλισμό παλαιστίνιων προσφύγων της πόλης αυτής οργανώθηκαν «τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών» αμάχων, προσέθεσε ο Κοέν, μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Πλήττουμε αυτό το προπύργιο της τρομοκρατίας με μεγάλη ισχύ», υπογράμμισε.

«Αυτό που συμβαίνει στον καταυλισμό προσφύγων είναι πραγματικός πόλεμος», δήλωσε ο Χάλεντ Αλαχμάντ, παλαιστίνιος οδηγός ασθενοφόρου, αναφερόμενος στις σημερινές συγκρούσεις. «Σημειώθηκαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον του καταυλισμού. Κάθε φορά που εισερχόμαστε στον καταυλισμό, περίπου πέντε με επτά ασθενοφόρα, επιστρέφουμε γεμάτοι τραυματίες», πρόσθεσε.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον επτά Παλαιστινίων στη Τζενίν και τον τραυματισμό ακόμη 27, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ξεχωριστό περιστατικό ένας Παλαιστίνιος δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι από τις ισραηλινές δυνάμεις σε σημείο ελέγχου κοντά στη Ραμάλα.

While you were sleeping 💔

Where are the human rights organizations and the European Union in front of the crimes of the occupation?#Jenin#JeninUnderAttack #IsraeliCrimes pic.twitter.com/2qnix7NhTM — Juliana Fahed (@JulianaFahed) July 3, 2023

Εκατοντάδες μέλη ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, περιλαμβανομένης της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, βρίσκονται στον καταυλισμό της Τζενίν, οπλισμένα με διάφορα όπλα που έχουν περάσει λαθραία στη Δυτική Οχθη ή που έχουν αρπάξει από τις ισραηλινές δυνάμεις όπως και με εκρηκτικούς μηχανισμούς, μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μεταξύ άλλων κατέσχεσαν έναν αυτοσχέδιο εκτοξευτήρα ρουκετών, καθώς και ότι έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων και εκρηκτικών.

Στην επιχείρηση της Δευτέρας, μιας από τις μεγαλύτερες στην περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια, συμμετείχαν 1.000 με 2.000 ισραηλινοί στρατιώτες οι οποίοι στοχεύουν στο «να σπάσει η νοοτροπία ότι ο καταυλισμός, που έχει γίνει σφηκοφωλιά, αποτελεί ασφαλές καταφύγιο», εξήγησε ένας εκπρόσωπος του στρατού.

Ο εκπρόσωπος επεσήμανε εξάλλου ότι η επιχείρηση στη Τζενίν θα διαρκέσει «για όσο διάστημα χρειαστεί», με ισραηλινούς αξιωματούχους να αφήνουν να εννοηθεί ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ενδέχεται να παραμείνουν στην περιοχή για ημέρες.

«Μια επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται σε μία ημέρα», επισήμανε και ο υπουργός Ενέργειας Ιζραελ Κατς, μέλος του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

Αργότερρα τη Δευτέρα ο στρατός ενημέρωσε ότι χρειάζεται «τουλάχιστον 24 ώρες» προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση στην Τζενίν.

«Υποστηρίζουμε την ασφάλεια του Ισραήλ και το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον λαό του από τη Χαμάς, τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις», διεμήνυσε το ίδιο απόγερυμα ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

🚨 #Palestinian terrorists shoot at #Israeli security forces conducting counterterrorism raids in #Jenin, #WestBank/Judea and Samaria. Jenin – the refugee camp in particular – has become a hotbed for terrorist activity, which poses a direct threat to Israeli and Palestinian… pic.twitter.com/YhsRNH39MV — StandWithUs (@StandWithUs) July 3, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News