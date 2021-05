Το Ταμείο Ανάκαμψης αρχίζει να πληρώνει Ιούλιο ή Αύγουστο

Οπως δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όλες οι πολιτικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που προηγούνται των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν επιταχυνθεί και ενδέχεται να ολοκληρωθούν εντός του Μαΐου.

Αυτό σημαίνει ότι τον Ιούνιο η ΕΕ θα προσφύγει στις κεφαλαιαγορές και θα δανειστεί τα κεφάλαια που απαιτούνται ώστε να συγκεντρωθούν τα 750 δισ. ευρώ του συνολικού πρότζεκτ – χρήματα που προορίζονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες εκταμιεύσεις αναμένονται στο τέλος του Ιουλίου ή στις αρχές του Αυγούστου όπως έγραψε η Repubblica, αδημονώντας για την ιταλική πρώτη δόση.

Το σημαντικότερο στοιχείο στην παρούσα φάση είναι ότι απετράπη αναβολή του πρότζεκτ, αφού τα κοινοβούλια της Πολωνίας και της Αυστρίας ενέκριναν τελικά το ευρωπαϊκό σχέδιο χρηματοδότησης.

Τυχόν απόρριψή του θα σήμαινε ότι στα ταμεία των 27 μελών της Ενωσης δεν θα έμπαινε σεντ κατά τη διάρκεια του θέρους, αφού η επικύρωση εκ μέρους όλων ετέθη εξαρχής ως απαραίτητη προϋπόθεση για το πρότζεκτ που εισάγει στην Ευρώπη την έννοια του κοινού χρέους.

Ετσι o επίτροπος Προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν πανηγύρισε στο Twitter, βάζοντας και στο σχετικό χρονοδιάγραμμα το καταληκτικό όριο του Μαΐου.

I am confident that all remaining steps can be finalised still in May which would enable us to kickstart #NGEU and to start borrowing at the #capitalmarkets already in June! #EUBudget #NGEU #EURecovery 2/2

— Johannes Hahn (@JHahnEU) May 27, 2021