Το Ισραήλ φοβάται διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου

Πληθαίνουν οι αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες η ισραηλινή κυβέρνηση ανησυχεί για το ενδεχόμενο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να εκδώσει, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ένταλμα σύλληψης σε βάρος του επικεφαλής της, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως και σε βάρος άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε τονίσει, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το Τελ Αβίβ δεν θα αποδεχθεί ποτέ οποιαδήποτε προσπάθεια της Χάγης να υπονομεύσει το «δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ίδιο σενάριο και σε διάγγελμά του τη Μ. Τρίτη, επιβεβαιώνοντας εν μέρει ρεπορτάζ για αυτό που χαρακτήρισε ένα επαπειλούμενο «ιστορικών διαστάσεων σκάνδαλο».

«Πρέπει να το ακούσετε για να το πιστέψετε. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης κατά ανώτερων ισραηλινών κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων ως εγκληματιών πολέμου», έκανε γνωστό ο Νετανιάχου στο τηλεοπτικό μήνυμά του.

Σημείωσε πως διεθνείς φορείς όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δημιουργήθηκαν στον «απόηχο του Ολοκαυτώματος που διαπράχθηκε κατά του εβραϊκού λαού για να αποτρέψουν τέτοιες φρικαλεότητες, για να αποτρέψουν μελλοντικές γενοκτονίες». Ωστόσο, το Διεθνές Δικαστήριο επιχειρεί τώρα «να βάλει το Ισραήλ στο εδώλιο. Προσπαθεί να μας βάλει στο εδώλιο καθώς αμυνόμαστε ενάντια σε τρομοκράτες και καθεστώτα που επιχειρούν γενοκτονίες, όπως το Ιράν φυσικά, που εργάζεται ανοιχτά για να καταστρέψει το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος», συνέχισε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός θέλησε ακολούθως να διαβεβαιώσει ότι «καμία ενέργεια του ΔΠΔ δεν θα κάμψει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να επιτύχει τους στόχους του πολέμου με τους τρομοκράτες της Χαμάς». Ο λόγος για τους στόχους που έχει διακηρύξει η κυβέρνηση Νετανιάχου αμέσως μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: «Θα καταστρέψουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς στη Γάζα, θα απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας και θα διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ».

Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel’s inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. pic.twitter.com/mZB85XbnSd

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 1, 2024