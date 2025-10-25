Τι αλλάζει στο μοντέλο λειτουργίας της ΥΠΑ – ευελιξία και ενίσχυση προσωπικού

Η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας πέρασε την εβδομάδα που πέρασε από τη Βουλή, σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα της αεροναυτιλίας των τελευταίων ετών.

Με το νέο νομοσχέδιο, η ΥΠΑ μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποκτώντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, με στόχο έναν πιο ευέλικτο και σύγχρονο τρόπο λειτουργίας.

Η πολιτική αντιπαράθεση εστίασε στην τροπολογία που αφορούσε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όμως πίσω από τη συζήτηση για τη διαδικασία, διαμορφώνεται μια ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης του αεροπορικού τομέα της χώρας.

Οπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σήμερα ακόμη και για τις πιο απλές λειτουργικές ανάγκες στα αεροδρόμια απαιτείται υπουργική υπογραφή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την καθαριότητα του «Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ή το κούρεμα του γκαζόν σε περιφερειακούς αερολιμένες.

Η νέα δομή αναμένεται να επιτρέψει ταχύτερες αποφάσεις, καλύτερη αξιοποίηση πόρων και μεγαλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις ασφαλείας και διαχείρισης του εναέριου χώρου. Παράλληλα, εναρμονίζει τη χώρα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις πρακτικές των κρατών-μελών που έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις.

Ο μετασχηματισμός της ΥΠΑ αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που υλοποιεί το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE), την EASA και την EUROCONTROL, για τον συνολικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας.

Από τον εξοπλισμό και την τεχνολογία έως τη στελέχωση και την επιχειρησιακή λειτουργία, στόχος είναι ένα σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες τουριστικές ροές, αλλά και στις απαιτήσεις ασφαλείας μιας πυκνής και δυναμικής αεροπορικής αγοράς.

Το νέο καθεστώς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τίθεται σε εφαρμογή με την προσδοκία ότι θα βάλει τέλος στις χρόνιες δυσλειτουργίες, οικοδομώντας μια ΥΠΑ περισσότερο αυτόνομη, αποτελεσματική και προσανατολισμένη στις ανάγκες της εποχής — ενισχύοντας τελικά την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας ως αεροπορικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Ευέλικτη Διοικητική Δομή:

* Η ΥΠΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας και ως φορέας διαχείρισης αερολιμένων.

* Οι οργανικές δομές της ΥΠΑ μειώνονται περίπου κατά 35%, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Καλύτερη αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού:

* Συστήνονται 2.407 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

* Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

* Μετακινήσεις υπαλλήλων ιδίως στα περιφερειακά αεροδρόμια, για την κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

* Αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού από τους παραχωρημένους αερολιμένες της Fraport.

* Ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων.

* Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών της ΥΠΑ.

Οικονομική αυτοτέλεια:

* Η ΥΠΑ καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, ενώ αποκτά κανονισμό Έργων, με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και των απαραίτητων υποδομών.

* Αξιοποίηση των εσόδων EUROCONTROL.

Οι 7 πυλώνες του σχεδίου Δδράσης και οι προσλήψεις

Η διοικητική μεταρρύθμιση της ΥΠΑ είναι ένας από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφορούν στα εξής:

1. Παρακολούθηση και Συντονισμός του Σχεδίου Δράσης αφορά τον συντονισμό και τη δομημένη παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο της ΕΕ στον τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM).

2. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ζεύξης Δεδομένων (DataLink Services, DLS). Αποτελούν τεχνολογικά συστήματα που περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό (hardware) και διαδικασίες, τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αεροσκαφών και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

3. Αναβάθμιση του κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ)/DPS Upgrade (TopSky ATC One). Το αναβαθμισμένο σύστημα αφορά σε ένα από τα πιο σύγχρονα του κόσμου, το TOP SKY ATC ONE.

4. Ολοκληρωμένη εφαρμογή Πλοήγησης Bάσει Aπόδοσης (PBN, Performance – BasedNavigation). Στόχος του είναι να εκσυγχρονίσει τον ελληνικό εναέριο χώρο με πιο αποτελεσματικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους πτήσης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις (RNP) και ανασχεδιάζοντας τις περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια (TMAs).

5. Εγκατάσταση νέων ραντάρ με δυνατότητα ModeS και επικαιροποιημένες προδιαγραφές. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση επτά ραντάρ μέσω του έργου «Pallas T1», την προμήθεια οκτώ νέων, την ενσωμάτωση με το δίκτυο ραντάρ και τη σύνδεση με το TopSky DPS για πλήρη λειτουργικότητα.

6. Πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού CP1. Καλύπτει ενημερώσεις συστημάτων, μεταβατικές διαδικασίες και τεχνικά πλαίσια.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώθηκε και η πρόσληψη της πρώτης ομάδας των επιτυχόντων, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του σχετικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς η σχετική διαδικασία είχε ήδη δρομολογηθεί από το 2024.

Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Δήμας ανακοίνωσε τον προγραμματισμό των προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού στην ΥΠΑ.

Ουσιαστικά, με την παραπάνω δέσμη ενεργειών: τη διοικητική μεταρρύθμιση, το Σχέδιο Δράσης με τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών συστημάτων και τις προσλήψεις σε νευραλγικές ειδικότητες πεδίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιχειρεί να καλύψει τα όποια κενά άφησε πίσω της η περίοδος της οικονομικής κρίσης στην ελληνική αεροναυτιλία, η οποία καλείται να ανταπεξέλθει σε ολοένα αυξανόμενο όγκο πτητικού έργου.

