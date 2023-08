Δορυφορική εικόνα: Το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά-τέρας της Αλεξανδρούπολης

Τέσσερα είναι τα κύρια ενεργά μέτωπα της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται για πέμπτη ημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Πλέον, όπως έκανε γνωστό σε δηλώσεις του στο Mega ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, «η φωτιά πηγαίνει προς τη Μαρώνεια, στον Νομό Ροδόπης».

«Η φωτιά περνάει στον Νομό Ροδόπης. Ο κίνδυνος παραμένει στο χωριό Κίρκη», τόνισε ο κ. Ζαμπούκης.

Συνεχώς «ξεπηδούν» νέες διάσπαρτες εστίες κατά μήκος όλων των χωριών δυτικά του Νομού Εβρου, ενώ όπως προαναφέρθηκε, πλεόν το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στα δυτικά, δηλαδή προς τον νομό Ροδόπης.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στο δάσος της Δαδιάς που καίγεται για τρίτη ημέρα.

«Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο. Πάνω από πέντε εστίες φωτιάς υπάρχουν αυτήν τη στιγμή και καίνε μέσα στην περιοχή της Δαδιάς. Έχουμε άλλα τέσσερα ενεργά μέτωπα τα οποία περνάνε μέσα από τους οικισμούς της Κίρκης, στο Άβατο που έγινε εκκένωση, στον οικισμός της Μαΐστρου. Ο οικισμός της Νέας Χιλής και της Μάκρης, επίσης, που μιλάμε για χιλιάδες κόσμο μαζί με τους τουρίστες. Ο κόσμος έχει μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη. Συνολικά εκκενώθηκαν 16 οικισμοί και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν κάποιοι νεότεροι σε ηλικία που έμειναν να μας βοηθήσουν», δήλωσε στο Μega ο αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ηλίας Δαστερίδης.

Εικόνες καταστροφής κατέγραψε η κάμερα του MEGA στο χωριό Παλαγία, όπου κάηκε ολοσχερώς το δημοτικό σχολείο. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε περίπου άλλα 15 χωριά της ευρύτερης περιοχής.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται μέσα από τις εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters από τον δορυφόρο του Ινστιτούτου Maxar των ΗΠΑ.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt

— Maxar Technologies (@Maxar) August 22, 2023