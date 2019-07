Συμφωνία Μέρκελ – Μακρόν για Λαγκάρντ στη θέση του Ντράγκι

Ονόματα, σενάρια, συμφωνίες στα παρασκήνια και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις είναι το σκηνικό της έκτακτης συνόδου των ηγετών της ΕΕ για τον ορισμό των υποψηφίων στις θέσεις-κλειδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η συνεδρίαση, που έχει μπει αισίως στην τρίτη ημέρα της, αναβλήθηκε τουλάχιστον δύο φορές ώστε να δοθεί χρόνος για τις παρασκηνιακές συνομιλίες.

Στο χρηματιστήριο των ονομάτων για τις top jobs της ΕΕ την Τρίτη κινούνται ψηλά η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ για τη θέση του Μάριο Ντράγκι στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η υπουργός Αμυνας της Γερμανίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που προαλείφεται για την προεδρία της Κομισιόν.

Διακινήθηκαν ακόμη τα ονόματα της αναπληρώτριας διοικήτριας της Τράπεζας της Γαλλίας Σιλβί Γκουλάρ, της οικονομολόγου του ΟΟΣΑ Λόρενς Μπουν, αλλά και της Οντίλ Ρενό Μπασό, γενικής διευθύντριας του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών.

Μια εικόνα των εντατικών διαπραγματεύσεων δείχνει το φωτογραφικό μοντάζ από τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τουσκ στο Twitter. Εξι συναντήσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ευρωπαίους ηγέτες μέσα σε λίγες ώρες το πρωινό της Τρίτης.

Consultations continue today in order to agree on appointments. #EUCO pic.twitter.com/WScci4CqwD

— Donald Tusk (@eucopresident) July 2, 2019