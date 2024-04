ΗΠΑ: Ο Σινουάρ δεν θέλει συμφωνία με το Ισραήλ

Ο Γιαχία Σινουάρ, ο αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα, είναι αυτός που αρνείται να δεχθεί τη συμφωνία με το Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η συμφωνία για την απελευθέρωση των 133 ομήρων, που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, εξαρτάται από έναν άνθρωπο, τον Σινουάρ, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με την Telegraph.

Την Πέμπτη, 18 αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένων των Τζο Μπάιντεν και Ρίσι Σούνακ, υπέγραψαν κοινή επιστολή καλώντας τη Χαμάς να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους που κρατά για περισσότερες από 200 ημέρες.

Ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει το θέμα δημοσίως, επέκρινε τους αξιωματούχους της Χαμάς που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, τη στιγμή που ο Σινουάρ είναι ο μόνος που καθορίζει την πολιτική της τρομοκρατικής οργάνωσης, και «λέει “ναι” ή “όχι”», όπως είπε.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το απόγευμα της Πέμπτης ότι η Αίγυπτος, βασικός μεσολαβητής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, παρουσίασε στην ισραηλινή αντιπροσωπεία νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι πρότειναν το Ισραήλ να συμφωνήσει να ακυρώσει την επίθεση στη Ράφα και να δεσμευτεί για κατάπαυση του πυρός για έναν χρόνο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία θα έφτανε στο Ισραήλ την Παρασκευή για να προωθήσει περαιτέρω τη συμφωνία.

Tην Τετάρτη, η Χαμάς κυκλοφόρησε το πρώτο βίντεο που αποδεικνύει ότι είναι ζωντανός ο 24χρονος Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν. ο οποίος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ στην ισραηλινή έρημο, στη διάρκεια της σφαγής από την Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινο-αμερικανός όμηρος τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια της επίθεσης, όταν οι τρομοκράτες έριξαν χειροβομβίδες μέσα στο καταφύγιο όπου κρυβόταν μαζί με άλλους νέους και νέες.

Στο βίντεο φαίνεται ότι έχει χάσει το ένα χέρι του από τον αγκώνα και κάτω.

«Ο Σινουάρ πήρε την απόφαση ότι θα προτιμούσε να κρατήσει αυτόν και άλλους ομήρους παρά να εξασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», είπε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο Σινουάρ, ένας από τους εγκέφαλους της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, «φαίνεται αποφασισμένος απλώς να παραμείνει στα τούνελ κρατώντας ομήρους, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι συνθήκες πάνω από το έδαφος για τον λαό της Γάζας».

Οταν ρωτήθηκε για τη στάση του Ισραήλ, ο αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ εμφανιζόταν «δύσκολο» στις αρχές των συνομιλιών, αλλά τώρα είχε «συμφωνήσει πλήρως» με την πρόταση των ΗΠΑ.

Στην κοινή τους επιστολή, οι χώρες των οποίων οι πολίτες είτε δολοφονήθηκαν είτε απήχθησαν από τους παλαιστινίους τρομοκράτες, πιέζουν τη Χαμάς να συμφωνήσει με τους όρους που τέθηκαν στις συνομιλίες στο Κάιρο.

Η συμφωνία που απέρριψε πρόσφατα η Χαμάς, «ανταποκρίνεται σε όλες σχεδόν τις απαιτήσεις της», συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων, σύμφωνα με τον αμερικανό αξιωματούχο, σημειώνει η Telegraph.

Ο πρώτος όρος είναι η Χαμάς να απελευθερώσει τις γυναίκες, που εκτιμάται ότι είναι 19, τα δύο παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους τραυματίες/ασθενείς. Δεν είναι σίγουροι πόσοι είναι ακόμα ζωντανοί.

Ο αρχικός όρος του Ισραήλ ήταν να απελευθερωθούν πρώτα 40 όμηροι, όμως η Χαμάς απάντησε ότι δεν έχει τόσους ομήρους στα χέρια της.

Την Πέμπτη έγινε γνωστό από τα ισραηλινά ΜΜΕ, ότι η ισραηλινή κυβέρνηση μείωσε τον αριθμό των ομήρων που ζητεί να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας, σε 33.

«Η Χαμάς αρνείται να αφήσει τους ομήρους να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Εάν το κάνουν αυτό, η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί –είναι ένας πολύ ξεκάθαρος δρόμος», είπε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδρίαζε την Πέμπτη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Δύο ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι αναχώρησαν για το Κάιρο για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ομως, στέλεχος της Χαμάς ανέφερε ότι η τρομοκρατική οργάνωση δεν θα ενδώσει στις διεθνείς πιέσεις.

Ο Σάμι Αμπού Ζούχρι είπε στο Reuters ότι η πίεση των ΗΠΑ στη Χαμάς «δεν έχει καμία αξία» και πρόσθεσε ότι η οργάνωση θα συνεχίσει να επιμένει ότι το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο προτού απελευθερώσει ομήρους.

Την Πέμπτη, ο Μπάιντεν υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο την Αμπιγκεϊλ Μορ Ενταν, το τετράχρονο κορίτσι που απήχθη από τη Χαμάς και απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο.

Last year, we secured the release of Abigail, a 4-year-old who was being held by Hamas.

She’s remarkable and recovering from unspeakable trauma.

Our time together yesterday was a reminder of the work we have in front of us to secure the release of all remaining hostages. pic.twitter.com/M7bNHzZxfM

— President Biden (@POTUS) April 25, 2024