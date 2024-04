Αργεντινή σε Πακιστάν και Σρι Λάνκα: Συλλάβετε τον ιρανό υπουργό Εσωτερικών

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ζήτησε την Τρίτη από τις αρχές του Πακιστάν και της Σρι Λάνκα να συλλάβουν τον ιρανό υπουργό Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί -καταζητούμενο στο Μπουένος Αϊρες- καθώς εισαγγελείς θεωρούν πως ενεχόταν στην πολυαίμακτη επίθεση εναντίον της Ενωσης Ισραηλιτών της χώρας, το 1994.

Ο Βαχιντί επισκέπτεται αυτές τις ημέρες τα δυο κράτη της Ασίας.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής «απαιτεί τη σύλληψη» των υπευθύνων για τη βομβιστική επίθεση στην Ενωση Ισραηλιτών Αργεντινής (AMIA), «η οποία προκάλεσε τον θάνατο 85 ανθρώπων», ιδίως αυτών που παραμένουν «σε θέσεις εξουσίας» με «απόλυτη ατιμωρησία», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

«Ο ένας από αυτούς είναι ο Αχμάντ Βαχιντί, που καταζητείται από την δικαιοσύνη της Αργεντινής καθώς θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους υπευθύνους για την επίθεση στην AMIA. Το πρόσωπο αυτό είναι το τρέχον διάστημα υπουργός Εσωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και συμμετέχει σε κυβερνητική αντιπροσωπεία που επισκέπτεται αυτές τις ημέρες το Πακιστάν και τη Σρι Λάνκα», συνέχισε η ανακοίνωση.

«Η Αργεντινή ζήτησε τη σύλληψή του από τις κυβερνήσεις του Πακιστάν και της Σρι Λάνκα, δυνάμει μηχανισμών προβλεπόμενων από την Ιντερπόλ», προστίθεται.

Ο στρατηγός Βαχιντί είναι υπουργός Εσωτερικών του Ιράν από το 2021, ενώ παλιότερα, ήταν υπουργός Άμυνας.

Όταν είχε γίνει η επίθεση στο Μπουένος Αϊρες, ήταν επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, της μονάδας που είναι επιφορτισμένη με τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Η επίθεση εναντίον της AMIA, στις 18 Ιουλίου 1994, είχε αποδοθεί από τη δικαιοσύνη της Αργεντινής και από τις αρχές του Ισραήλ, στη Χεζμπολάχ, την φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου.

Το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και απέρριπτε πάντα κάθε ενδεχόμενο να υποβληθούν σε ανακρίσεις οκτώ πρώην αξιωματούχοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τη δικαιοσύνη της Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγού Βαχιντί και του πρώην προέδρου Αλί Χασεμί Ραφσαντζανί.

Στην Αργεντινή ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Λατινικής Αμερικής, που μετράει περίπου 300.000 μέλη σήμερα.

Δύο χρόνια νωρίτερα, είχε γίνει επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στο Μπουένος Αϊρες, το 1992, στην οποία σκοτώθηκαν 29 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 200.

Η ενέργεια αυτή είχε επίσης αποδοθεί στο Ιράν από τη δικαιοσύνη της Αργεντινής.

