Η Hilton ανοίγει δέκα νέα resorts σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς – ανάμεσά τους και η Ελλάδα

Η Hilton διευρύνει με ταχείς ρυθμούς το χαρτοφυλάκιο των resorsts της στην Ευρώπη με 10 ξενοδοχεία (συνολικά πάνω από 1.500 δωμάτια) να ανοίγουν για τη φετινή θερινή σεζόν μέσω τριών brands της: Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton και DoubleTree by Hilton. Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε τέσσερα νέα ξενοδοχεία: το Hilton Alvor, που θα ανοίξει το 2026 και τα Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton, The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton και Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton, τα οποία θα ανοίξουν το καλοκαίρι σε Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία και Μάλτα.

Μόνο τον περασμένο χρόνο, η Hilton υπέγραψε συμφωνίες για περισσότερα από 20 resorts σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, μέσω έξι από τα brands της, ως μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε θερινά καταλύματα, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια και αριθμεί πλέον πάνω από 300 ξενοδοχεία παγκοσμίως.

«Οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο resorts που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε γνωστούς αλλά και ανερχόμενους προορισμούς διεθνώς, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών για την ανάπτυξη θερινών ξενοδοχείων υπό τα εμπορικά σήματα της Hilton», δήλωσε ο Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President στον τομέα Ανάπτυξης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική της Hilton. «Μόνο τον περασμένο χρόνο, πάνω από το 20% των νέων μας projects στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική αφορούσε resorts, ενώ προβλέπουμε ότι η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα σε νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Με τα δέκα θέρετρα που πρόκειται να ανοίξουν ενόψει της φετινής θερινής σεζόν, συστήνουμε εξαιρετικές ιδιοκτησίες σε δημοφιλείς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ιμπιζα, της Αλγκάρβε και της Κρήτης, διευρύνοντας το portfolio σε ολόκληρη την περιοχή και υπό διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες».

Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton

Στη νοτιοανατολική πλευρά της Κρήτης, σε μια ανεξερεύνητη ακόμα περιοχή του νησιού την Ιεράπετρα, το Numo Ierapetra Beach Resort Crete αποτελεί ένα exclusive παραθαλάσσιο resost σχεδιασμένο για ενήλικες. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συμφωνίας franchise με την NUMO Hospitality, που είναι η δεύτερη της Hilton με την εταιρία μετά το άνοιγμα του Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton το 2021. Διαθέτει 132 δωμάτια και σουίτες, δύο πισίνες, γυμναστήριο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γήπεδο τένις και ένα μπουτίκ σπα που το καθιστά ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της ευεξίας. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μοναδικές ανέσεις όπως ένα υπαίθριο σινεμά με φόντο ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο.

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και αγαπημένος προορισμός για τους ευρωπαίους ταξιδιώτες, μαγεύει τους επισκέπτες της με το απίστευτο φυσικό κάλλος, τις πλούσιες γαστρονομικές παραδόσεις και τους χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Hilton Alvor

Το Hilton Alvor θα ανοίξει τις πύλες του στην ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή του Αλγκάρβε το 2026, ακολουθώντας μια συμφωνία franchise με το Mercan Group, με το οποίο η Hilton άνοιξε πέρσι το Arts Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton, ενώ ακόμα δύο ξενοδοχεία δραστηριοποιούνται στην Πορτογαλία υπό το εμπορικό σήμα της Hilton Hotels & Resorts. Το Hilton Alvor θα διαθέτει 363 δωμάτια με θέα στη γραφική ακτογραμμή. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε εστιατόρια, τρία μπαρ, συμπεριλαμβανομένου ενός rooftop bar, καθώς και σε «Grab & Go» επιλογές φαγητού για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν την εκπληκτική περιοχή του Αλγκάρβε. Επιπλέον, θα μπορούν να χαλαρώσουν σε μία από τις έξι πισίνες του resort, το σπα και το τζακούζι ή στην παραλία, μιας και το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Το resort θα διαθέτει επίσης πάνω από 1.200 τετραγωνικά μέτρα χώρων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης αίθουσας 450 τετραγωνικών μέτρων για γάμους και εκδηλώσεις.

Δύο νέα resort στην Ιμπιζα

Η Hilton ανακοίνωσε τα σχέδιά της για δύο ξενοδοχεία στην Ιμπιζα υπό το εμπορικό σήμα Curio Collection by Hilton, σε συνεργασία με την Hotel Investment Partners (HIP), κορυφαίο ιδιοκτήτη θερινών καταλυμμάτων στη Νότια Ευρώπη που ανήκει σε κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Blackstone. Τα δύο resorts αναμένεται να ανοίξουν για τη θερινή σεζόν του 2024, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για το Curio Collection by Hilton, που κάνει το ντεμπούτο του σε έναν από τους πιο διάσημους προορισμούς διακοπών στον κόσμο. Αυτά τα ξενοδοχεία ακολουθούν τα Canopy by Hilton Madrid Castellana και Domes Aulus Elounda, Curio Collection by Hilton που άνοιξαν πρόσφατα σε Μαδρίτη και Κρήτη από τη συνεργασία ανάμεσα στη Hilton και την HIP.

Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton

Το Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton, θα ανοίξει το καλοκαίρι στη βόρεια πλευρά του Port de San Miguel και θα διαθέτει 196 δωμάτια. Θα προσφέρει άμεση πρόσβαση στην παραλία και τρία εστιατόρια (συμπεριλαμβανομένου ενός με μεσογειακή και ενός με ασιατική κουζίνα), καθώς και δύο μπαρ και δύο πισίνες. Θα διαθέτει επίσης γυμναστήριο και wellness area με εξωτερικό χώρο ειδικά σχεδισμένο για καλλισθενική γυμναστική και γιόγκα.

The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton

Το The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών από την Cala Benirrás, περίπου 30 λεπτά από τα αξιοθέατα της Παλιάς Πόλης και πολύ κοντά στο Cala San Miguel Hotel Ibiza, γεγονός που επιτρέπει στα δύο κτήρια να μοιράζονται κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Πρόκειται για ένα ένα adults-recommended ξενοδοχείο με 96 δωμάτια που θα προσφέρει άμεση πρόσβαση στην αμμουδερή παραλία. Θα διαθέτει ποικιλία εστιατορίων, συμπεριλαμβανομένου ενός food truck, δύο μπαρ, εξωτερική πισίνα και γυμναστήριο.

Τα ξενοδοχεία αυτά είναι μερικά μόνο από όσα πρόκειται να υποδεχτεί ο όμιλος στη Μεσόγειο αυτό το καλοκαίρι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα Isla Brown Chania Crete Resort, Curio Collection by Hilton, Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton Malta και Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton.

Σε όλα τα ξενοδοχεία ιδιοκτησίας της Hilton οι επισκέπτες θα μπορούν να επωφεληθούν από το βραβευμένο πρόγραμμα Hilton Honors που δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 180 εκατομμύρια μέλη που κάνουν την κράτησή τους απευθείας με τη Hilton να κερδίζουν πόντους που εξασφαλίζουν έξτρα διαμονή και εμπειρίες. Τα μέλη του Hilton Honors έχουν επίσης πρόσβαση σε επιβραβεύσεις και οφέλη όπως ανέπαφο check-in, επιλογή τύπου δωματίου και εκπτώσεις.

