Στο Μινσκ ο Πούτιν εν μέσω φόβων για νέα επίθεση στην Ουκρανία από τον Βορρά

Στο Μινσκ έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Βλαντίμιρ Πούτιν, εν μέσω φόβων του Κιέβου ότι ο ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να πιέσει τον πρόεδρο της Λευκορωσίας και στενό του σύμμαχο, Αλεξάντρ Λουκασένκο, να συμμετάσχει σε μια χερσαία επίθεση στην Ουκρανία, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πολύμηνο πόλεμο. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο Πούτιν έφτασε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας προκειμένου να έχει συνομιλίες με τον Λουκασένκο, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η Telegraph φάνηκε ωστόσο να συμμερίζεται τους φόβους της Ουκρανικής πλευράς. Η βρετανική εφημερίδα έγραψε στο σχετικό ρεπορτάζ της ότι «στην πρώτη επίσκεψή του στη Λευκορωσία εδώ και τρία χρόνια, ο ρώσος πρόεδρος συνοδεύεται από τους υπουργούς Αμυνας και Εξωτερικών σε μια προφανή προσπάθεια να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αλεξάντρ Λουκασένκο» στη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

Θύμισε, δε, ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τη Λευκορωσία ως βάση οπισθοφυλακής για την αποτυχημένη τους επίθεση στο Κίεβο τον Φεβρουάριο, και πρόσθεσε ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται δραστηριότητα τόσο των ρωσικών όσο και των λευκορωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk.

Putin visited Belarus for the first time since June 2019.

Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war pic.twitter.com/jSW6EN8vIz

