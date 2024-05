Τελικός Eurovision: Δωδέκατη στη σειρά θα βγει η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι»

Λίγες ώρες μετά τον β’ ημιτελικό του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στη Malmö Arena, ανακοινώθηκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι συμμετέχουσες χώρες στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Οπως προέκυψε από την καθιερωμένη κλήρωση που έγινε στο Μάλμε, η Μαρίνα Σάττι με το «Zari» θα εμφανιστεί στη 12η θέση, ενώ η Κύπρος με τη Σίλια Καψή και το τραγούδι «Liar» στην 20ή.

Στην πρώτη θέση η οικοδέσποινα Σουηδία και στη δεύτερη η Ουκρανία.

We have our 26 Grand Finalists. And now we have the running order they'll perform in on Saturday night. #Eurovision2024 pic.twitter.com/kvHRfDHg9U

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2024