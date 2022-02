Στην Curio Collection by Hilton το ιστορικό «Πεντελικόν» του ομίλου Δουζόγλου – Στην Καστέλλα το πρώτο Hampton

Tα σχέδια για το άνοιγμα δύο ξενοδοχείων στην Αθήνα, επιβεβαίωσαν η Hilton και ο όμιλος SCD LTD επιβεβαίωσαν, ως μέρος μιας συμφωνίας διαχείρισης με θυγατρικές της SCD Group LTD.

Το ιστορικό Πεντελικόν, της συλλογής Curio από τη Hilton, στην Κηφισιά, θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην ηπειρωτική Ελλάδα όταν ανοίξει τις πύλες του το 2024 (θα διαθέτει 117 δωμάτια), ενώ το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο, ξενοδοχείο 83 δωματίων, θα είναι το πρώτο ελληνικό ακίνητο της Hampton by Hilton.

Ο Patrick Fitzgibbon, ανώτερος αντιπρόεδρος ανάπτυξης, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, της Hilton δήλωσε: «Τους τελευταίους 12 μήνες έχουμε επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό μας σε βασικούς πολυτελείς προορισμούς στην Ελλάδα με τέσσερα νέα ξενοδοχεία. Αυτή η τελευταία συμφωνία θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τη μακροχρόνια κληρονομιά μας στην Αθήνα, εισάγοντας δύο συναρπαστικά brands ξενοδοχείων στην αγορά. Η συλλογή Curio της Hilton και το Hampton by Hilton είναι δύο από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands μας στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ξενοδοχείων μας. Το ακμάζον λιμάνι του Πειραιά και η ζωντανή γειτονιά της Κηφισιάς που είναι γεμάτη με καταστήματα γνωστών σχεδιαστών, γκουρμέ εστιατόρια και κεντρικά γραφεία διεθνών εταιρειών είναι οι ιδανικές τοποθεσίες για να υποδεχτούν αυτά τα brands στην αθηναϊκή αγορά».

Ο Θεόδωρος Δουζόγλου, διευθυντής και μέτοχος της SCD Group LTD. ανέφερε από την πλευρά του: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας στην Ελλάδα σε συνεργασία με μια διεθνή κορυφαία εταιρεία όπως η Hilton. Η ανάκαμψη του τουρισμού στην Ελλάδα είναι πολλά υποσχόμενη και, με τόσο μεγάλη και ανεκπλήρωτη επιθυμία για ταξίδια, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανάπτυξη ξενοδοχείων υψηλής ποιότητας στην Αθήνα. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες στο Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο και στο Pentelikon Athens, Curio Collection by Hilton».

Pentelikon Athens, Curio Collection by Hilton

Τον Απρίλιο του 2015 οι κτιριακές εγκαταστάσεις (και η έκταση των επτά στρεμμάτων) του «Πεντελικόν» πέρασαν στην ιδιοκτησία του Ομίλου SCD, συμφερόντων Θ. Δουζόγλου.

Ο Όμιλος παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατούσε στην χώρα μας, έχοντας όμως την πεποίθηση ότι τα προβλήματα θα ήταν παροδικά, εκπόνησε ένα συμπαγές επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του ξενοδοχείου, διατηρώντας την ιστορική επωνυμία του.

Στο Πεντελικόν, ο όμιλος SCD θα πραγματοποίησει επένδυση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του εν όψει του rebranding υπό την συλλογή Curio της Hilton, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου και αποκαθιστώντας τη μοναδική του λάμψη.

Με βάση την συμφωνία που υπογράφηκε με την Hilton, το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει το 2024, υπο την επωνυμία «Pentelikon Athens, Curio Collection by Hilton»

Στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 100 μοναδικά ξενοδοχεία και θέρετρα με την επωνυμία Curio, προστίθενται έτσι τα 117 δωμάτια του Πεντελικόν που θα περιλαμβάνουν 13 κομψές σουίτες, και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Με ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, τέσσερις αίθουσες περιποίησης σπα και μια εσωτερική και εξωτερική πισίνα, οι επισκέπτες θα μπορούν να χαλαρώσουν και να αναζωογονηθούν κατά την διάρκεια όλου του χρόνου.

Σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και από σημαντικά αξιοθέατα όπως το Μουσείο Γουλανδρη Φυσικής Ιστορίας και το Δάσος Συγγρού, το Πεντελικόν αναμένεται να αποτελέσει ένα πόλο έλξης για διεθνείς και εγχώριους επισκέπτες. Ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής είναι επίσης το γεγονός ότι φιλοξενεί πολλά διεθνή κεντρικά γραφεία, καθιστώντας την hotspot για επαγγελματικά ταξίδια. Με 1.300 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων για συνέδρια και εκδηλώσεις, που θα περιλαμβάνουν τρείς αίθουσες συνεδριάσεων, το Πεντελικόν θα είναι άρτια εξοπλισμένο για να φιλοξενεί από μικρές συναντήσεις έως και μεγαλύτερα συνέδρια για επαγγελματίες του εξωτερικού και εργαζόμενους στην Κηφισιά.

Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο

Το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο θα βρίσκεται στην Καστέλλα, το στολίδι του Πειραιά που φημίζεται για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική του, κοντά στη μαρίνα του Μικρολίμανου με εκπληκτική θέα στο λιμάνι.

Πρόκειται για ξενοδοχείο που αποκτήθηκε από τον Ομιλο Δουζόγλου το 2016 και λειτουργούσε στο παρελθόν με την επωνυμία ΜΙΣΤΡΑΛ.

Μετά από την ανακαίνιση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην οποία θα προχωρήσει ο Ομιλος, το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο θα προσφέρει την διεθνώς αναγνωρισμένη και υψηλής ποιότητας φιλοξενία των ξενοδοχείων Hampton by Hilton.

Το brand Hampton -το brand με τα περισσότερα ξενοδοχεία στις ΗΠΑ- έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η επένδυση αυτή και η λειτουργία του νέου ξενοδοχείου θα συμβάλει ουσιαστικά στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά και η Περιφέρεια Αττικής στο Μικρολίμανο, το οποίο στοχεύει να μετατρέψει, με έργα ανάπλασης, την περιοχή σε έναν ελκυστικό διεθνή προορισμό.

Με τέσσερις αίθουσες συσκέψεων συνολικής επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων και μια αξιοζήλευτη εξωτερική πισίνα με εκπληκτική θέα στον Πειραιά και την Αθηναϊκή Ριβιέραο το ξενοδοχείο των 83 δωματίων θα λειτουργήσει επίσης το 2024, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής ζωής της περιοχής.

Οι μοντέρνες και «φρέσκες» εσωτερικές ανακαινίσεις του ξενοδοχείου θα δώσουν ζωή σε ένα 24ωρο επιχειρηματικό κέντρο που θα διαθέτει γυμναστήριο και άνετα δωμάτια, ενώ οι επισκέπτες θα επωφεληθούν επίσης από τη βραβευμένη υπηρεσία του Hampton by Hilton, που περιλαμβάνει δωρεάν ζεστό πρωινό και δωρεάν Wi-Fi.

Το Pentelikon Athens, Curio Collection της Hilton και το Hampton by Hilton Piraeus Mikrolimano θα συμμετέχουν στο φημισμένο πρόγραμμα επιβράβευσης επισκεπτών Hilton Honors, επιτρέποντας στα σχεδόν 123 εκατομμύρια μέλη που κάνουν κράτηση απευθείας με την Hilton να κερδίσουν πόντους για διαμονή και εμπειρίες σε ξενοδοχεία, καθώς και άμεσα οφέλη, όπως ανέπαφο check-in.

Σχετικά με τον όμιλο SCD Ltd

Ο SCD Ltd είναι ένας διεθνής όμιλος επενδύσεων σε ακίνητα που έχει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων του περιλαμβάνει περίπου 90 ακίνητα με εκτιμώμενη αξία άνω των 320 εκατ. ευρώ που απευθύνονται στους τομείς του εμπορίου, των logistics και της φιλοξενίας. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Όμιλος έχει αποκτήσει ακίνητα-τοπόσημα σε Αθήνα και Μύκονο, εφαρμόζοντας ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα αναβάθμισης ή/και μετατροπής τους για ξενοδοχειακή χρήση. Για τη λειτουργία των τουριστικών του ακινήτων, ο Όμιλος προχωρά στην σύναψη συμφωνιών διαχείρισης με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες και ξενοδοχειακούς ομίλους. Βασικός στόχος του είναι να δραστηριοποιείται σε κλάδους με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης προκειμένου να πολλαπλασιάζει την οικονομική αξία όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες και την χώρα.

Σχετικά με την Curio Collection της Hilton

Η Curio Collection της Hilton είναι μία συλλογή με ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 100 μοναδικά ξενοδοχεία και θέρετρα σε σχεδόν 30 χώρες και περιοχές. Τα ακίνητα της συλλογής Curio προσφέρουν στους επισκέπτες αυθεντικές, επιμελημένες εμπειρίες μέσω άρτιων τοπικών προσφορών και υψηλών ανέσεων, ενώ παρέχουν τα οφέλη της Hilton και του φημισμένου προγράμματος επιβράβευσης επισκεπτών Hilton Honors. Ζήστε μια θετική διαμονή στο Curio Collection by Hilton κάνοντας κράτηση στο curiocollection.com ή μέσω της κορυφαίας στον κλάδο εφαρμογής Hilton Honors. Τα μέλη του Hilton Honors που κάνουν κράτηση απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών του Hilton έχουν πρόσβαση σε άμεσα προνόμια. Μάθετε περισσότερα για τη συλλογή Curio από την Hilton στη διεύθυνση newsroom.hilton.com/curio και ακολουθήστε την στο Facebook, το Instagram και το Twitter.

Σχετικά με το Hampton by Hilton

Ως το Νο. 1 franchise καταλυμάτων τα τελευταία 12 χρόνια από την Entrepreneur®, το Hampton by Hilton — συμπεριλαμβανομένων των Hampton Inn by Hilton και Hampton Inn & Suites by Hilton — εξυπηρετεί ταξιδιώτες με γνώμονα την ποιότητα και την αξία τους σε περισσότερα από 2.700 καταλύματα σε 32 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Το brand αυτό, συνεχίζει να ηγείται της κατηγορίας του παρέχοντας στους επισκέπτες υψηλής ποιότητας, προσεγμένα καταλύματα και ανέσεις, όπως μοντέρνα και ευρύχωρα δωμάτια, δωρεάν Wi–Fi και δωρεάν πρωινό. Το Hampton by Hilton έχει δεσμευτεί να προσφέρει μια εξαιρετικά φιλική και αυθεντική υπηρεσία που υποστηρίζεται από την πιστοποίηση 100% Hampton GuaranteeTM. Ζήστε μια θετική διαμονή στο Hampton by Hilton κάνοντας κράτηση στο hampton.com ή μέσω της κορυφαίας στον κλάδο εφαρμογής Hilton Honors. Τα μέλη του Hilton Honors που κάνουν κράτηση απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών του Hilton έχουν πρόσβαση σε άμεσα προνόμια. Μάθετε περισσότερα για το Hampton by Hilton στη διεύθυνση newsroom.hilton.com/hampton και ακολουθήστε το στο Facebook, το Instagram και το Twitter.

