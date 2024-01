Στην Αίγυπτο η πρώτη θαλάσσια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα μέσω Κύπρου

Το βρετανικό αποβατικό πλοίο, «Lyme Bay», εκφόρτωσε στο λιμάνι Πορτ Σαΐντ της Αιγύπτου, 87 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, προερχόμενο από την Κύπρο.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, η η ανθρωπιστική βοήθεια, η πρώτη που φτάνει μέσω θαλάσσης, συμπεριλαμβάνει 10.000 θερμικές κουβέρτες, 5.000 σκηνές, ιατροφαρμακευτικό υλικό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Από το Πορτ Σαΐντ, τη βοήθεια θα παραλάβει η Ερυθρά Ημισέληνος της Αιγύπτου και από εκεί οδικώς θα φτάσει μέσω της Ράφας, στη Γάζα.

Την διανομή θα κάνει η Υπηρεσία Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τον λαό της Γάζας. Έτσι, φέτος έχουμε ήδη τριπλασιάσει τη δέσμευσή μας για βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον.

Unprecedented Relief Effort for Gaza

In a historic gesture of international support, the Royal Fleet Auxiliary Ship Lyme Bay has delivered 87 tonnes of life-saving aid from the UK and the Republic of Cyprus to Egypt, destined for Gaza.https://t.co/0pEJCSbb7I pic.twitter.com/jizQVGRAt1

