Σοβαρό επεισόδιο στη Ράφα: Τουλάχιστον ένας αιγύπτιος στρατιώτης νεκρός σε «μάχη» με Ισραηλινούς

Τουλάχιστον ένας αιγύπτιος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών με ισραηλινούς στρατιώτες, στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στα σύνορα Αιγύπτου – Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, που δεν κατονομάστηκε, αιγύπτιοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι ανταπέδωσαν.

Το Κάιρο, δεν είχε σχολιάσει το περιστατικό μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι βρίσκονται σε επαφή με την αιγυπτιακή πλευρά και ότι το συμβάν ερευνάται.

— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2024