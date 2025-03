Σεζουρνέ στον Μητσοτάκη: Η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα

«Η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η Ευρώπη χρειάζεται τους ηγέτες της στην καθαρή βιομηχανία, τις ισχυρές επενδύσεις της στον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες και την προώθησή της για μια ισχυρή, απλή και αποτελεσματική ενιαία αγορά», τόνισε ο κ. Σεζουρνέ, ο οποίος ευχαρίστησε με ανάρτησή του τον έλληνα Πρωθυπουργό για τη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα που άπτονται της στρατηγικής της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και της πράσινης μετάβασης στρατηγικών κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τρόπο φιλικό προς την ανταγωνιστικότητα.

Thank you dear @kmitsotakis for your warm welcome to Athens.

Europe needs Greece 🇪🇺🇬🇷

It needs its clean industry leaders, its strong investments in critical raw materials supply, and its push for a strong, simple, efficient single market. pic.twitter.com/l6X4Uf4XdZ

— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) March 26, 2025