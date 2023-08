«Σε πλήρη εξέλιξη» η φωτιά στον Εβρο – Μήνυμα του «112» για εκκένωση του Κοτρωνιά

Μάχη με τις φλόγες δίνουν για εντέκατη ημέρα οι πυροσβέστες στον Εβρο. Η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει αναζωπυρώσεις στις περιοχές Λευκίμμη, Τρείς Βρύσες, Λεπτοκαρυά και Κοτρωνιά. Στην Κοτρωνιά, μάλιστα, ένα μικρό ημιορεινό χωριό κοντά στο πύρινο μέτωπο, οι Αρχές χρειάστηκε να καλέσουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Κοτρωνιά απομακρυνθείτε προς Γιαννούλη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα του 112 που εστάλη λίγο πριν τις 18.30

Οπως διευκρίνισε στο Protagon ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Aντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, η εκκένωση ζητήθηκε για προληπτικούς λόγους και οι κάτοικοι δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Ωστόσο, το «δύσκολο μέτωπο» στο δάσος της Δαδιάς «βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το πρωί, όπως και εχθές, η εικόνα ήταν καλή, ωστόσο μιλάμε για μια πυρκαγιά σε ένα πυκνό δάσος, όπου υπάρχει πολλή “τροφή” για τη φωτιά δηλαδή και οι μικροαναζωπυρώσεις μπορούν γρήγορα να γίνοτν μεγάλες», τόνισε ο κ. Αρτοποιός.

Εξήγησε πως η δυσκολία της επιχείρησης κατάσβεσης οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, ένας εκ των οποίων είναι ο μεγάλος όγκος της καύσιμης ύλης.

Ενας άλλος είναι οι καιρικές συνθήκες, με τις Αρχές να προβληματίζονται λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης των ανέμων. Επί του παρόντος ο άνεμος, από ανατολικός τις προηγούμενες ώρες σε νότιος-νοτιοδυτικός, λειτουργεί «εχθρικά», όπως και το γεγονός ότι δεν αναμένονται βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, προσέθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

H προσπάθεια ανάσχεσης του μετώπου, με όλα τα διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης, περιλαμβανομένης της μεθόδου αντιπύρ, της προσπάθειας να «να σβήσει η φωτιά με φωτιά», συνεχίζεται, «δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός», διαβεβαίωσε.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής το απόγευμα της Τρίτης (18:02) το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 44 νέες δασικές πυρκαγιές, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν συνολικά 87 πυρκαγιές συνολικά, σε όλη την επικρατεία.

Μεταξύ αυτών και το μέτωπο στην Πάρνηθα, όπου ισχυρές δυνάμεις επιχειρούσαν σε «διάσπαρτες μικρές καύσεις», κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής

Σύμφωνα με το ίδιο ανακοινωθέν, συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από, Κύπρο (ένα αεροσκάφος, που επιχειρεί στη Αλεξανδρούπολη και 31 πυροσβέστες που επιχείρησαν στα Λυκομάγουλα Εβρου), Γερμανία (δύο αεροσκάφη, που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική), Γαλλία (δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης), Τσεχία (ένα ελικόπτερο, που επιχειρεί στο Δίστομο Βοιωτίας και 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που επιχειρούν στην Κοτρωνιά Εβρου), Ρουμανία (53 πυροσβέστες με 10 οχήματα, που επιχειρούν στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης), Βουλγαρία (36 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που επιχειρούν στη Λεπτοκαρυά Εβρου), Σλοβακία (39 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, που επιχειρούν στη Λευκίμμη Αλεξανδρούπολης), Σερβία (16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχειρούν στο Παπίκιο Κομοτηνής), καθώς και μέσω διακρατικής συμφωνίας από Αλβανία (46 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που επιχειρούν στο δάσος της Δαδιάς).

Συνδρομή παρείχαν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Responding to the largest #wildfires🔥 ever recorded in the EU, we are conducting a massive #rescEU operation in Greece with:

🔺️11 firefighting planes

🔺️1 helicopter

🔺️407 firefighters

🔺️62 vehicles

More on our #EUCivilProtection operation👇https://t.co/6FPGTYMp5H pic.twitter.com/UPZZn1NXHw

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 29, 2023