Σάλος με την υπουργό που ρώτησε: Τι κάνουμε με τις Φινλανδές του ISIS;

«Mea culpa». Με μια δημόσια συγγνώμη η υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας διέγραψε μια (αμφιλεγόμενη έως κακόγουστη) ανάρτησή της στο Instagram και εξέφρασε την ειλικρινή της συγγνώμη που έφερε σε δύσκολη θέση τον νεότευκτο κυβερνητικό συνασπισμό.

Η Κάτρι Κούλμουνι, μετά από τον σάλο που ξέσπασε στα σόσιαλ μίντια, απέσυρε μια άτυπη δημοσκόπηση στο προφίλ της στο Instragram σχετικά με το εάν η κυβέρνηση πρέπει να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα στις Φινλανδές που συνδέονται με κάποιο τρόπο ή μάχονταν με το Ισλαμικό Κράτος ή απλώς να δεχτεί τα παιδιά τους και αυτές να παραμείνουν στη Συρία, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Η δημοσκόπηση ζήτησε από τους «ακολούθους» της στο Instagram να επιλέξουν ανάμεσα στο ενδεχόμενο επαναπατρισμού «αποκλειστικά των παιδιών» ή «παιδιών και μητέρων μαζί» από το στρατόπεδο Αλ-Χολ που βρίσκεται σε μια κουρδοκρατούμενη περιοχή της Συρίας.

Η 32χρονη Κουλμούνι δήλωσε ότι εξέφρασε απλώς τις απόψεις της παράταξής της, του Κεντρώου Κόμματος, του οποίου ηγείται, στα πλαίσια μιας συζήτησης επί του συγκεκριμένου θέματος, σε ένα ύστερο στάδιο, με τα υπόλοιπα τέσσερα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Ο στόχος μου να κάνω μια δημόσια συζήτηση σχετικά με ένα πολύπλοκο θέμα απέτυχε. Ζητώ συγγνώμη για την ψηφοφορία», δήλωσε η υπουργός, παραδεχόμενη πως «το ύφος μου ήταν άστοχο».

Ο Αντριου Στρόλαϊν, διευθυντής των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης του Human Rights Watch (HRW), επέκρινε τη κίνηση της Κούλμουνι, ζητώντας από τη Φινλανδία να «σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της σε όλες τις περιπτώσεις».

«Σοβαρά, Φινλανδία; Αυτό είναι φοβερό, αν είναι αλήθεια», έγραψε στο Twitter.

Seriously, #Finland?

This is awful, if true. A state should respect the rights of its citizens in all cases, not put life-and-death decisions about those citizens to a public referendum on social media.

What’s next, public hangings based on the volume of stadium cheers? https://t.co/J1Ggl5dx3h

— Andrew Stroehlein (@astroehlein) 12 Δεκεμβρίου 2019