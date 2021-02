Πέθανε ο θρύλος της σάλσα Τζόνι Πατσέκο

Ο Τζόνι Πατσέκο, ένας από τους ιδρυτές πατέρες της σάλσα, πέθανε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα σε ηλικία 85 ετών, γνωστοποίησε η οικογένειά του.

Στη νεκρολογία τους για τον Πατσέκο, οι New York Times έγραψαν ότι ο εκλιπών ουσιαστικά «έφερε» τη σάλσα στον κόσμο. Δεν έχουν άδικο. Ο Πατσέκο σύστησε την παραδοσιακή αυτή κουβανέζικη μουσική στις ΗΠΑ, την πάντρεψε με στοιχεία της τζαζ και την έκανε παγκόσμιο φαινόμενο.

Μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, ο Τζόνι Πατσέκο, γεννημένος το 1935 στη Δομινικανή Δημοκρατία, είχε ιδρύσει τη δισκογραφική εταιρεία Fania Records και το ιστορικό συγκρότημα Fania All-Stars, από το οποίο πέρασαν θρυλικές μορφές της σάλσα, όπως η Σέλια Κρους, ο Εκτορ Λάβος και ο Γουίλι Κολόν.

Here he is with fellow legend, Queen Mother Celia Cruz and his collective Fania All Stars in Zaire in 1974. Johnny Pacheco conducting the musicians and dancing w Celia like a boss. It’s the joy.

RIP Johnny Pacheco. pic.twitter.com/NUKYlxiKgN

