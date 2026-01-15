Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ισπανίας

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας . Σε ηλικία 83 ετών έφυγε σήμερα από την ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ισπανίας, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η πριγκίπισσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό καιρό και η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας, με μια σύντομη δήλωση.

Η βασίλισσα Σοφία και η αδελφή της ζούσαν μαζί στο παλάτι για αρκετά χρόνια, ενώ η Ισπανία αποτελούσε το σπίτι της Ειρήνης από τη δεκαετία του 1980. Hταν πολύ δεμένη με όλη της την οικογένεια και συχνά εμφανιζόταν μαζί με τον ανιψιό και τις ανιψιές της, καθώς και με τα παιδιά τους. Η μικρότερη κόρη της Σοφίας, η ινφάντα Κριστίνα, έδωσε στην μοναχοκόρη της το όνομα Ειρήνη προς τιμήν της θείας της.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942. Eπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, έζησε προσωρινά στην Ινδία. Στην συνέχεια, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία και τα ανίψια της.

