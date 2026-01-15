Εξορύξεις: Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις με Chevron

Την έγκριση από το Ελεγκτικό Συμβούλιο των τεσσάρων συμβάσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων από την κοινοπραξία Chevron-HelleniQ Energy και την προώθησή τους προς κύρωση στη Βουλή, ανακοίνωσε την Πέμπτη, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Οπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η σχετική διαδικασία κινείται εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων, με απώτερο στόχο οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, κατά την οποία συζητήθηκε το project του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ του Βασιλείου και της Ελλάδας, με το οποίο θα συνδεθεί η Μέση Ανατολή με την Ευρώπη. Στο Ριάντ ο κ. Παπασταύρου είχε επίσης συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Ερικ Τραμπ.

Ελλάδα και Σαουδική Αραβία, σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, έχουν διμερείς σχέσεις εδώ και 100 χρόνια και από το 2022 έχουν αναβαθμιστεί σε στρατηγικές σχέσεις.

«Η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου. Ο στόχος της είναι από το 2030 ένα μείγμα αυτής της ενέργειας να είναι από ανανεώσιμες πηγές. Αυτή η ενέργεια φιλοδοξούμε να έρχεται στην Ευρώπη, με την ηλεκτρική διασύνδεση Σαουδικής Αραβίας – Ελλάδος μέσω του καλωδίου Σαουδικής Αραβίας – Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι τεχνικές μελέτες και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 Σαουδική Αραβία και Ελλάδα, μέσω του ελληνικού ΑΔΜΗΕ και του αντίστοιχου σαουδαραβικού National Grid, θα έχουμε τη μελέτη βιωσιμότητας και την προτεινόμενη χάραξη για το πώς θα έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη», ανέφερε σχετικά ο κ. Παπασταύρου.

Με την εξέλιξη αυτή, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας, η χώρα μας θα αποτελέσει πύλη εισόδου για την Ευρώπη για φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία.

Οσο για το αν και πώς θα επηρεάσουν οι εξελίξεις αυτές την καθημερινότητα των ελλήνων πολιτών, ο κ. Παπασταύρου, αφού σημείωσε ότι στόχος είναι η αξιοποίησή τους για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, εξήγησε περαιτέρω:

«Το όφελος για την πατρίδα μας, πέρα από την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της, είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων. Γιατί αν οι έρευνες υδρογονανθράκων από τις αμερικανικές εταιρείες αποδώσουν, αυτό θα φέρει πιο πολλά χρήματα στα δημόσια ταμεία. Αυτό θα μας επιτρέψει όλοι οι Ελληνες και Ελληνίδες να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής»,

Αντίστοιχα σε ερώτηση για το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Ερικ Τραμπ στο Ριάντ και το κατά πόσο υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, ο κ. Παπασταύρου απάντησε λέγοντας: «Δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Κάνουν πολύ μεγάλα έργα και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να επεκταθούν και στην Ευρώπη. Και προφανώς η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός».

Για Νovartis: Υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί Κατά την εμφάνισή του στο ΑΝΤ1, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε και για την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τη Novartis. Οπως είπε, με την καταδίκη και σε δεύτερο βαθμό των δύο «προστατευόμενων μαρτύρων», κλείνει μια μαύρη σελίδα, με την οποία επιχειρήθηκε η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. «Στοχοποιήθηκαν –τόνισε– πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους, επιχειρήθηκε ουσιαστικά η παραχάραξη της δικαστικής εξουσίας. Νομίζω η απόφαση δείχνει τη δύναμη της δημοκρατίας, δείχνει τη δύναμη της δικαστικής εξουσίας και θέλω να ελπίζω ότι η υπόθεση αυτή θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για αποφυγή στο μέλλον». Και κατέληξε: «Νομίζω υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί. Και δεν πρέπει να μιλάμε με όρους παρελθόντος, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε πόσο τέτοιες ενέργειες δηλητηριάζουν το μέλλον μας. Ζούμε σε περίοδο η οποία έχει έντονες ανακατατάξεις. Η διχόνοια πάντα στο παρελθόν μάς οδήγησε σε δυσάρεστες εξελίξεις. Είναι εποχή ενότητας. Η ενότητα δεν σημαίνει συμφωνία. Η ενότητα δεν σημαίνει δεν διαφωνώ. Η ενότητα σημαίνει δεν σε βλέπω σαν εχθρό. Δεν θέλω να σε εξαφανίσω. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τοξικότητα. Υπάρχει διαφωνία, υπάρχει πολιτική αντίθεση και σίγουρα δεν υπάρχει προσπάθεια ποινικοποίηση πολιτικής ζωής».

