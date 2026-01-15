Τουρκικά μαχητικά σε νατοϊκή αποστολή σε Εσθονία και Ρουμανία

Η Τουρκία σχεδιάζει να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στην Εσθονία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο των αυξημένων νατοϊκών αποστολών αστυνόμευσης των αιθέρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Αμυνας της χώρας.

Τα τουρκικά μαχητικά θα αναπτυχθούν στην Εσθονία από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, και θα ακολουθήσει άλλη μία ανάπτυξη στο πλαίσιο κυκλικής εναλλαγής στη Ρουμανία από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, ανέφεραν αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την Αγκυρα, η Τουρκία έχει συμβάλει σημαντικά στις νατοϊκές επιχειρήσεις αστυνόμευσης που έχουν στόχο την προστασία του συμμαχικού εναέριου χώρου σε περιόδους ειρήνης

Εχει πραγματοποιήσει αποστολές αυξημένης αστυνόμευσης των αιθέρων στην Πολωνία από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021 και στη Ρουμανία από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το ΝΑΤΟ ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνά του έπειτα τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του συμμαχικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία.

Η Τουρκία ετοιμάζεται επίσης να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.

Φιντάν: Δεν εγκρίνουμε τη βία κατά του Ιράν

Στο μεταξύ, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Πέμπτη πως η Τουρκία δεν εγκρίνει την χρήση βίας εναντίον του Ιράν και ότι προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση, καθώς το Ιράν συνεχίζει την καταστολή των διαδηλώσεων.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν είπε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την κατάσταση και πρόσθεσε πως η Αγκυρα ελπίζει ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ μπορούν να βρουν μια λύση.

«Η αποσταθεροποίηση του Ιράν θα επηρέαζε ολόκληρη την περιοχή», εκτίμησε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

