Η Γάζα στη φάση 2: Ποιος είναι ο «κυβερνήτης των ερειπίων»

Στη «φάση 2» της κατάπαυσης πυρός εισέρχεται η Γάζα, με την εκκίνηση της διαδικασίας «αποστρατιωτικοποίησης, τεχνοκρατικής διακυβέρνησης και ανοικοδόμησης» της περιοχής.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι θα συσταθεί μια παλαιστινιακή διοικητική αρχή με την ονομασία Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (National Committee for the Administration of Gaza – NCAG), η οποία θα επιβλέπει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Ο Γουίτκοφ τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ «αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της», αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με «σοβαρές συνέπειες».

Ποιος είναι ο «κυβερνήτης των ερειπίων»

Ο Aλι Σάαθ επελέγη για να διοικήσει την κατεστραμμένη λωρίδα της Γάζας. Είναι πολιτικός μηχανικός και πρώην υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργό και θα αναλάβει να συντονίσει το πρώτο στάδιο της ανοικοδόμησης του ερειπωμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Αγνωστος στο ευρύ κοινό, ο Σάαθ γεννήθηκε το 1958 στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, και σπούδασε στο Κάιρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της οικογένειάς του.

Εργάστηκε για διάφορους θεσμούς στους τομείς της ανάπτυξης, των χρηματοοικονομικών και των υποδομών, στα Παλαιστινιακά Εδάφη, αλλά και στις χώρες του Κόλπου.

Στην παλαιστινιακή διοίκηση, κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 διετέλεσε υφυπουργός Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας, καθώς και γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων χαρτοφυλακίων.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην Τετάρτη, στον παλαιστινιακό ραδιοσταθμό Basma, ο Σάαθ μίλησε εκτενώς για την ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ανέφερε πολλές λεπτομέρειες για τα τεχνικά ζητήματα αυτής της νέας φάσης της μεταπολεμικής περιόδου.

«Δεν μιλάμε για ανοικοδόμηση, αλλά για εκ νέου οικοδόμηση», δήλωσε υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη να κατασκευαστούν καταλύματα για τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του πολέμου.

«Θα έχουμε σχέδια για την ύδρευση, την αποκατάσταση των πηγαδιών και τον καθαρισμό του νερού, που είναι το μυστικό της υγείας, για την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, που έχουν όλα καταστραφεί», τόνισε.

Σχετικά με τα συντρίμμια από τα κατεστραμμένα κτίρια, ο Σάαθ πρότεινε να αποτεθούν στη Μεσόγειο κατά μήκος της ακτής, ώστε να επεκταθεί τεχνητά.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ οδήγησε στην εφαρμογή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Προβλέπει ότι η μεταβατική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από 15 μέλη, θα κυβερνήσει το παλαιστινιακό έδαφος υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα προεδρεύει ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Σάαθ δήλωσε ότι, βάσει του σχεδίου Τραμπ, η επιτροπή του θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας, μεγάλη έκταση της οποίας εξακολουθεί να τελεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

«Η επιτροπή δεν είναι στρατός, είναι 15 Παλαιστίνιοι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα ανοικοδόμησης, που θα συνεπικουρούνται από (τεχνικό) προσωπικό, μυαλό στη θέση των όπλων», ανέφερε.

Η τεχνοκρατική επιτροπή της Γάζας επρόκειτο να συνεδριάσει για πρώτη φορά την Πέμπτη, στο Κάιρο, σε κτίριο της αμερικανικής αντιπροσωπείας, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Οι περισσότερες από τις παλαιστινιακές οργανώσεις εξέφρασαν την υποστήριξή τους όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν επιδιώκει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε μελλοντική αρχή που θα κυβερνήσει τη Γάζα και ότι θα περιοριστεί σε ρόλο επίβλεψης της σταθερότητας στα εδάφη της.

Ο πολιτικός της αντίπαλος, η Φάταχ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, δεν έχει εκφράσει επισήμως την υποστήριξή του προς την επιτροπή, όμως η παλαιστινιακή προεδρία την χαιρέτισε.

Δεδομένου του σχετικά διακριτικού προφίλ του, η επιλογή του Σάαθ εξέπληξε παρατηρητές, σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο. Ενα στέλεχος διεθνούς οργάνωσης που εργάζεται στα Παλαιστινιακά Εδάφη δήλωσε πως ο διορισμός αυτός δεν ήταν «προφανής επιλογή».

