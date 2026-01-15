Πλακιάς: Λάθος timing η ανακοίνωση κόμματος από την Καρυστιανού – δεν εκπροσωπεί τους συγγενείς

Στο timing της επιλογής της Μαρίας Καρυστιανού να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις επόμενες εθνικές εκλογές -έναν μήνα πριν από τις μαύρη επέτειο της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη και δύο μήνες πριν από την έναρξη της δίκης- στάθηκε εκ νέου o Nίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σε δηλώσεις του στο Οpen, ο κ. Πλακιάς επέμεινε ότι η κάθοδος της κυρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο μόνο ζημιά κάνει στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα των συγγενών τα τελευταία τρία χρόνια.

«Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή (η ίδρυση κόμματος). Δεν θα το κατακρίνω, αλλά είναι λάθος. Είμαστε ένα μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών [από την τραγωδία των Τεμπών], δύο μήνες πριν το δικαστήριο», σημείωσε και πρόσθεσε αναφορικά με την απόφαση από τη Μαρία Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα:

«Μόνο ζημιά κάνουμε στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια. Την πολιτικοποίηση θα την κρίνει ο λαός στις κάλπες».

«Η κυρία Καρυστιανού ψάχνει έναν τρόπο για να δικαιώσει το παιδί της. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τον ενικό από τον πληθυντικό. Το παιδί της, όχι τα παιδιά μας. Γιατί τα δικά μου τα παιδιά μπορώ να τα εκπροσωπήσω επάξια, όπως και οι συγγενείς μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια το θύμα τους», θέλησε να επισημάνει ο κ. Πλακιάς και στο ίδιο πλαίσιο άφησε σαφείς αιχμές για την απόπειρα της κυρίας Καρυστιανού να εμφανιστεί ως το πρόσωπο-σύμβολο των χαροκαμένων συγγενών:

«Η λέξη πληθυντικός με ενοχλεί από την αρχή. Όχι μόνον εμένα αλλά και πάρα πολλούς συγγενείς που μιλάω, διότι ακυρώνει τον αγώνα των συγγενών όταν μιλάς στον πληθυντικό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι η κυρία Καρυστιανού μπορεί να εκπροσωπήσει και τα 57 θύματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει αυτόν τον σταυρό».

Ούτως ή άλλως, θέλησε επίσης να υπενθυμίσει ο κ. Πλακιάς, ο Σύλλογος Τέμπη 2023 εκπροσωπούσε πολύ λίγες οικογένειες, που δεν υπερέβαιναν το 10%.

Η διαφωνία, υποστήριξε, δεν αφορούσε το ποιος ήταν πρώτος στον Σύλλογο, αλλά ποιος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του ταμείου. Το πρόβλημα, υποστήριξε, έχει αρχίσει εδώ και δύο μήνες, για τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, αλλά δεν είχε πάρει δημοσιότητα.

Στις δηλώσεις στου στο Open την Πέμπτη, ο κ. Πλακιάς δεν έκρυψε τέλος, την απογοήτευσή του για τις εξελίξεις στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης:

«Τρία χρόνια μετά, δεν είναι κανένας φυλακή και πάμε σε μια δίκη που θα διαρκέσει άλλα τρία χρόνια». Αλλά «αν είναι να κλείσω φυλακή τους υπαίτιους, θα συμμαχήσω και με τον διάβολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News