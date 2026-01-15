Φιντάν: Θέλουμε μόνιμη λύση για το Αιγαίο, χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα – Φεβρουάριο η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε επισήμως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με την ακριβή ημερομηνία τού τετ α τετ των δύο ηγετών να μένει να προσδιοριστεί.

«Κοιτάμε ημερομηνίες», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κ. Φιντάν, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις ελλήνων ανταποκριτών στην Κωνσταντινούπολη, για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση του Φεβρουαρίου, δήλωσε χωρίς περιστροφές: «Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Κατά τα άλλα, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την αντίθεση της Τουρκίας σε «οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν», επιμένοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη «πρέπει να λύσει μόνη της τα δικά της εσωτερικά προβλήματα».

«Είναι επίσης προς το συμφέρον μας», είπε, «το Ιράν να επιλύσει τα προβλήματά του με βασικούς διεθνείς παράγοντες και να αποφύγει σενάρια αστάθειας που θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την περιοχή».

Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι μια μεγάλης κλίμακας αστάθεια στο Ιράν θα ήταν πολύ πέρα ​​από την ικανότητα της περιοχής να την απορροφήσει, για να προσθέσει:

«Η πιθανότητα επανάληψης τέτοιων ενεργειών (ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν) δεν είναι κάτι που εγκρίνουμε».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Συρία, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα να επιλυθούν ειρηνικά τα τελευταία προβλήματα (αναφερόμενος στη νέα πρόσφατη ανάφλεξη με τις φιλοκουρδικές δυνάμεις YPG/SDF), σε διαφορετική περίπτωση, συμπλήρωσε, «βλέπω τη χρήση βίας από τη συριακή κυβέρνηση ως επιλογή».

«Η σταθερότητα (στη Συρία) πρέπει να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου. Εάν οι YPG/SDF επιθυμούν να επιδείξουν καλή πίστη, πρέπει να επιδιώξουν μια λύση που βασίζεται στη διπλωματία και τον διάλογο», τόνισε.

