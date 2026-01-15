Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους αγρότες και τη Δευτέρα

Τον προγραμματισμό ενός νέου κύκλου διαλόγου του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των μπλόκων, στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα στη 1 μ.μ., ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξηγώντας ωστόσο πως για κάτι τέτοιο υπάρχουν κάποιοι όροι.

«Ναι, υπάρχει μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στις 13:00 με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί», είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (15.01), για να συμπληρώσει:

«Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία όπως απεδείχθη ύστερα από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά αποτελέσματα, μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα».

Ο ίδιος παρατήρησε πως «πολλές παρεξηγήσεις λύθηκαν όταν έγινε συζήτηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες», ξεκαθάρισε όμως πως «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν».

«Αλλα μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξουν», τόνισε. «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να επιλύσουμε ευχαρίστως τεχνικά ζητήματα χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Στη συνάντηση θα λυθούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, όπως συνέβη και στην προχθεσινή μακρά συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με άλλες ομάδες αγροτών. Επίσης στο τραπέζι της σύσκεψης θα μπουν και θέματα τοπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά».

