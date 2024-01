Ουκρανία: «Ποδαρικό» με ρωσικούς αλλά και ουκρανικούς βομβαρδισμούς

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τις πρώτες ώρες του 2024, όπου τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα σε Ντονέτσκ και Οδησσό.

Λίγο πριν από τις τέσσερις το πρωί, ο περιφερειάρχης Οδησσού, Ολεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν», σε επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις. Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στις περιφέρειες Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Το ουκρανικό πυροβολικό έπληξε νωρίτερα την ελεγχόμενη από τις φιλορωσικές δυνάμεις πόλη του Ντονέτσκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας 13, ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης, Ντενίς Πουσίλιν.

On New Year's night Ukraine's Air Defense destroyed a record number of Shahed drones – 87/90. Alarms blared all across Ukraine. We enter 2024 shaken, but unbroken 💪🏻🇺🇦 pic.twitter.com/y24EyI6fYv

Σε ανάρτησή του στο Telegram, λίγα λεπτά μετά τη 01:00, ο Πουσίλιν ανέφερε ότι «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν» από οβίδες που έπληξαν το κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε σειρά από αεροπορικές επιθέσεις σε αρκετές ουκρανικές περιοχές.

Ukraine: As Russian drone attacks continue against apartment buildings in Odesa on New Year, residents demonstrate their unbreakable spirit by singing 'Red Viburnum' in response. ✊ pic.twitter.com/0KgUpPDB8h

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία.

Ο Κίπερ είπε πως θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν, προκάλεσαν το ξέσπασμα πυρκαγιών σε κτίρια κατοικιών σε διάφορα σημεία της πόλης.

I would like my first post in 2024 to start with a different topic…It has been 2 hours since the New Year come in Ukraine. And for the last 3 hours, the rashists have been attacking Odesa with drones. This is not counting all the air raid sirens throughout the day.… pic.twitter.com/KR8dZtqn7m

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δήμαρχο της Οδησσού, Χενάντι Τρουχάνοφ, τον δείχνει να επιθεωρεί ένα διαμέρισμα με σπασμένα τζάμια.

«Λένε πως το πώς υποδέχεσαι το Νέο Έτος δείχνει το πώς θα είναι όλη η χρονιά», ανέφερε ο Τρουχάνοφ σε μια ανάρτηση.

«Ε λοιπόν, φέτος η Ουκρανία θα σπάσει αυτόν τον κανόνα: θα επιμείνουμε και θα νικήσουμε».

In New Year night Russia attacked #Lviv again with drones: this time they targeted the places of national identity and history.

University and Museum. Russians have been destroying our culture and education for centuries since the 1654#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/0hJpueUgIl

— Jane (@UkraineEugenia) January 1, 2024