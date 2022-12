Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους σε πολλές πόλεις

Η Ουκρανία ανέφερε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση το πρωί της Πέμπτης, καθώς εκρήξεις ακούγονταν σε πολλές πόλεις, για τις οποίες οι αρχές επεσήμαναν πως οφείλονται στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που κατέρριπταν εισερχόμενους πυραύλους.

Ο προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρεστόβιτς έγραψε στο Facebook πως περισσότεροι από 100 πύραυλοι έρχονται κατά κύματα και σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ακούγονται σε όλη τη χώρα.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, το Λβιβ, το Χάρκοβο, το Ζιτομίρ και την Οδησσό, σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters και αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε πως αξιωματούχοι αποσαφηνίζουν τι έχει χτυπηθεί και αν υπάρχουν θύματα, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου Βολοντίμιρ Κλίτσκο προειδοποίησε για ενδεχόμενες διακοπές της ηλεκτροδότησης και ζήτησε από τους κατοίκους να φορτίσουν τα τηλέφωνά τους.

«Δύο κατοικίες στην περιφέρεια Νταρνίτσκι υπέστησαν ζημιές από θραύσματα πυραύλων που καταρρίφθηκαν», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μια επιχείρηση και μια παιδική χαρά υπέστησαν επίσης ζημιές και η κατάσταση των θυμάτων «αποσαφηνίζεται».

Ο δήμαρχος του Λβιβ Αντρίι Σαντόβιι ανέφερε πως το 90% της πόλης είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και τα ηλεκτροκίνητα μέσα συγκοινωνίας δεν λειτουργούν.

Προληπτικές διακοπές της ηλεκτροδότησης ανακοινώθηκαν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Ντνιπροπετρόφσκ, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν ενδεχόμενες ζημιές στην ενεργειακή υποδομή.

⚡️Mayor: Explosions reported in Lviv.

Lviv Mayor Andriy Sadovy reported at around 9:18 a.m. local time that explosions were heard in the city amid Russia's mass missile attack against Ukraine. He did not provide any details.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 29, 2022