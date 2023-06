Ο Μπάιντεν ολοκλήρωσε ομιλία για την οπλοκατοχή με τη φράση «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα»

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η φράση «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα» (God save the Queen) που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ολοκληρώνοντας την Παρασκευή ομιλία του για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στο Κοντέκτικατ.

Απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Γουέστ Χάρτφορντ για να παρακολουθήσει την ομιλία του, εξήγησε ότι δεν μπορούσε να καθυστερήσει για να χαιρετήσει τους συμμετέχοντες, συμπληρώνοντας ότι θα πόζαρε για μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες.

«Εντάξει; Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα, φίλε», είπε ο 80χρονος Μπάιντεν προτού στρέψει το βλέμμα του προς την έξοδο.

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'God save the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 16, 2023