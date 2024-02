Νότια Καλιφόρνια: Βίλες $16 εκατ. «κρέμονται» στον γκρεμό μετά από κατολίσθηση

Οι τρεις βίλες που βρίσκονται σκαρφαλωμένες στον παραλιακό λόφο του Ντέινα Πόιντ, στις ακτές της νότιας Καλιφόρνιας, έχουν μία θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό την οποία θα ζήλευαν πολλοί.

Μέχρι που το Ελ Νίνιο όμως, τις έφερε πριν λίγες ημέρες στην άκρη του γκρεμού, ελάχιστα εκατοστά από την καταστροφή τους.

Η πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία, που προκλήθηκε από το ισχυρό «Θείο Βρέφος» (το Ελ Νίνιο στα ισπανικά, διότι σχηματίζεται τα Χριστούγεννα) -ένα καιρικό φαινόμενο που γεννιέται στα ανοιχτά των ακτών του Περού, στον Ειρηνικό, και επηρεάζει για δύο περίπου χρόνια όλο τον πλανήτη- δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην Καλιφόρνια, την περασμένη εβδομάδα.

Στην περιοχή, που βρίσκεται ανάμεσα στο Λος Αντζελες και το Σαν Ντιέγκο, σημειώθηκε κατολίσθηση και έτσι τα σπίτια, που κοστίζουν 12-16 εκατ. δολάρια το καθένα, έφτασαν στην άκρη του γκρεμού.

Παρόλα αυτά, όπως γράφουν οι Times, οι ιδιοκτήτες τους δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα. «Δεν υπάρχει κίνδυνος για το σπίτι αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Τετάρτη ο Λούις Μπρούγκεμαν, γιατρός που ειδικεύεται στη διαγνωστική ακτινολογία. «Είμαστε απολύτως καλά».

VIDEO: Multi-million-dollar homes crouched on a clifftop in California's Dana Point got a little bit closer to the edge when a landslide brought tons of rock and soil crashing into the sea. pic.twitter.com/6xSttFipbp

— AFP News Agency (@AFP) February 16, 2024