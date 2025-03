Νέα Υόρκη: Με λαμπρότητα η μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας στην 5η Λεωφόρο

Στα γαλανόλευκα ντύθηκε την Κυριακή, για ακόμη μία χρονιά, η περίφημη 5η Λεωφόρος (Fifth Avenue) στη Νέα Υόρκη ια την 86η παρέλαση στο πλαίσιο των εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου από τη ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ.

Για περίπου τέσσερις ώρες η καρδιά του Ελληνισμού χτύπησε δυνατά στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Παρά τον άσχημα καιρό και τις χαμηλές θερμοκρασίες, Ελληνοαμερικανοί κάθε ηλικίας γιόρτασαν με την ψυχή τους την εθνική επέτειο με τη συμμετοχή, όπως περιγράφει ο «Εθνικός Κήρυκας», να ξεπερνά κάθε προσδοκία, θυμίζοντας εποχές προηγούμενων δεκαετιών.

Η παρέλαση άνοιξε με την Ελληνική Σημαία της Ακρόπολης, ενώ τα βλέμματα και το θερμό χειροκρότημα όλων συγκέντρωσε, όπως κάθε χρόνο, το Αγημα των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Τους εθνικούς ύμνους Ελλάδος και ΗΠΑ απέδωσε η ομογενής ερμηνεύτρια Ευαγγελία, ενώ την ζωντανή μετάδοση της παρέλασης ανέλαβε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, με παρουσιαστή τον ανταποκριτή στην Ουάσιγκτον, Πέτρο Κασφίκη και παραγωγό την Γιάννα Νταρίλη.

Στην εντυπωσιακή σε όγκο και συναίσθημα παρέλααση, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 120 Σύλλογοι, σωματεία και ενορίες, με 52 άρματα.

Δυναμικό παρών έδωσαν οι ελληνοαμερικανοί ένστολοι από το NYPD και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Υόρκης, όπως και οι μεγάλοι σύλλογοι της Ομογένειας: οι Αρκάδες του “Γέρου του Μωριά”, η Χιακή Ομοσπονδία, τα κυπριακά σωματεία, οι Κρητικοί Σύλλογοι – με πεντοζάλη μπροστά στην εξέδρα των επισήμων, οι ποντιακοί Σύλλογοι από τη Νέα Υόρκη και το Κονέκτικατ, η Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής, οι Θεσσαλοί και άλλα σωματεία.

Οι εκδηλώσεις αρχισαν με την καθιερωμένη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Μανχάτταν, παρουσία Αγήματος των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς και επισήμων, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πλαισιώθηκε από τον μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο.

Στους Μεγάλους Τελετάρχες, ο εφοπλιστής και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Την τιμητική τους είχαν οι ελληνορθόδοξες κοινότητες, με ιερείς, μέλη, μαθητές και εκπαιδευτικούς να προσέρχονται στην 5η Λεωφόρο από μακρινές περιοχές της Πολιτείας Νέας Υόρκης, την “καρδιά” της πόλης, τις παρακείμενες περιοχές της Νέας Ιερσέης αλλά και το Κονέκτικατ.

Στην πρώτη γραμμή της παρέλασης ήταν το μπλοκ των επισήμων, που περιελάμβανε σημαντικά ονόματα τόσο από την Ελλάδα, όσο και την ελληνοαμερικανική ομογένεια: Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός – και εφοπλιστής – Βαγγέλης Μαρινάκης και ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος ήταν οι μεγάλοι τελετάρχες και πλασιώνονταν από τους επίτιμους τελετάρχες, που ήταν ο γνωστός ηθοποιός – σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης όπως και ο τρεις φορές χρυσός ολυμπιονίκης της άρσης βαρών, Πύρρος Δήμας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων, ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Γιώργος Τσούνης, η ελληνίδα πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα, η γενική πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γεώργιος Γεωργαντάς, οι βουλευτές Ανδρέας Κατσανιώτης, Βασίλειος Κόκκαλης, Κωνσταντινα Καραμπατσώλη, ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, η ομοσπονδιακή βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας, Μιχάλης Γιάνναρης, ο πολιτειακός γερουσιαστής, Ανδρέας Γουνάρδης, ο πολιτειακός Βουλευτής, Μιχάλης Τανούσης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουντζούρης, η δήμαρχος Τήλου, Μαρία Καμμά, ο αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιάννης Γαρνέλης και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αναψυκτικών ΛΟΥΞ, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ενώ με την θεσμική του ιδιότητα στο επίσημο Τμήμα του Δήμου Νέας Υόρκης παρήλασε ο δήμαρχος της πόλης, Ερικ Ανταμς κρατώντας μια ελληνική σημαία.

