Μέριλαντ: Μικρό αεροπλάνο «καρφώθηκε» σε πυλώνα ρεύματος – σώοι μετά από πέντε ώρες πιλότος και επιβάτης

Ενα μικρό αεροπλάνο έπεσε πάνω σε πυλώνα υψηλής τάσης στο Μοντγκόμερι Βίλατζ του Μερίλαντ, 45 χλμ από την Ουάσινγκτον, το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας πολύωρη διακοπή ρεύματος σε 100.000 κατοικίες περίπου.

Ο πιλότος και η επιβάτης, που τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση, παρέμειναν μέσα στο αεροπλάνο σε ύψος 33 μέτρων για περισσότερες από πέντε ώρες. Απομακρύνθηκαν από διασώστες στη διάρκεια μίας πολύπλοκης επιχείρησης μέχρι η απομάκρυνσή τους να μπορεί να γίνει με ασφάλεια για όλους.

Οι δύο επιβαίνοντες ήταν ο πιλότος Πάτρικ Μερκλ, 65 ετών και η Τζαν Γουίλιαμς, 66 ετών. Και οι δύο τραυματίστηκαν στα άκρα, ενώ ο πιλότος παρουσίασε υποθερμία.

Το ατύχημα προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε 100.000 κατοικίες περίπου. Τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν μέχρι αργά το βράδυ για να διασώσουν όσους επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη γύρω στις 5:30 το απόγευμα (τοπική ώρα) υπό συνθήκες ομίχλης και βροχής, ενώ η διάσωσή τους έγινε μετά τα μεσάνυχτα με τη χρήση γερανού.

Update – Gaithersburg, Maryland, @MontgomeryCoMD small plane into powerlines & tower plow, suspended about 100 feet in the air, two persons on board uninjured at this time, @mcfrs on scene, Widespread power outages, some roads closed in area, https://t.co/VRLGfpyFaA pic.twitter.com/3iCMW0v94j

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 27, 2022