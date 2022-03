LIVE: Δεν παραδινόμαστε, το μήνυμα του ουκρανικού λαού

Ύστερα από ένα ακόμη Σαββατοκύριακο ανελέητων βομβαρδισμών, καταστροφών και αιματοχυσίας, τα μάτια του κόσμου έχουν στραφεί στη Μαριούπολη, τη μαρτυρική πόλη-λιμάνι της Αζοφικής Θάλασσας την οποία οι Ρώσοι αφού πολιόρκησαν, στραγγάλισαν και διέλυσαν επί εβδομάδες τώρα την απαιτούν μέσω ενός τελεσιγράφου —το οποίο ο ουκρανικός λαός ήδη απέρριψε.

Οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό:

08.50: Για διαρροή αμμωνίας σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Σούμι, προειδοποίησαν οι αρχές στη Νοβοσέλιτσα, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντιμίτρο Ζιβίτσκι, πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της Sumykhimprom η οποία παράγει χημικά λιπάσματα διαφόρων τύπων. Δεν διευκρίνισε πώς προκλήθηκε η διαρροή.

08.30: Τουλάχιστον έξι είναι οι νεκροί από τον βομβαρδισμό του εμπορικού κέντρου στο Κίεβο, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πυροσβέστες και στρατιωτικοί έψαχναν τα συντρίμμια για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν κι άλλα θύματα.

08:22 Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας υποστήριξε ότι δυνάμεις του κατέλαβαν κάποιες περιοχές στα προάστια του Κιέβου.

06:40 Σε τέσσερις αυξήθηκαν οι νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλσκι αργά τη νύχτα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αρκετά σπίτια και εμπορικό κέντρο» χτυπήθηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram. Διαβεβαίωσε ότι η Πυροσβεστική επιχειρεί για να κατασβέσει μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο.

06:21 Μερικές ημέρες μετά την επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Γιάνες Γιάνσα, ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν διπλωμάτες της χώρας του στο Κίεβο.

Η Ουκρανία χρειάζεται άμεση διπλωματική υποστήριξη και οι σλοβένοι διπλωμάτες θα βρίσκονται στο Κίεβο σύντομα, τόνισε ο κ. Γιάνσα μέσω Twitter.

«Εργαζόμαστε προκειμένου η ΕΕ να κάνει το ίδιο », συμπλήρωσε.

06:10 Η προεδρία των ΗΠΑ προσπάθησε να βάλει τέλος στη σεναριολογία για το ότι ο Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

«Το ταξίδι θα είναι επικεντρωμένο στη συνέχιση της προσπάθειάς μας ο κόσμος να συσπειρωθεί υπέρ του ουκρανικού λαού και εναντίον της εισβολής του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν στην Ουκρανία», πάντως «δεν σχεδιάζεται ταξίδι στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, μέσω Twitter.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022