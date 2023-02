Λευκορωσία: Αντάρτες κατέστρεψαν ρωσικό αεροσκάφος

Η εξόριστη λευκορωσική αντιπολίτευση ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι «ρωσικό αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και διοίκησης» σε αεροδρόμιο κοντά στο Μινσκ, «κατά την πιο επιτυχημένη επιχείρηση δολιοφθοράς» στη χώρα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αντάρτες επιβεβαίωσαν την επιτυχία ειδικής επιχείρησης για να ανατιναχθεί ρωσικό, σπάνιο στο είδος του, αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ματσούλιστσα, κοντά στο Μινσκ», ανέφερε μέσω Twitter ο Φράνακ Βιατσόόρκα, σύμβουλος και στενός συνεργάτης της Σβιατλάνα Τιχανόφσκαγια, της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον Βιατσόρκα, «την επιχείρηση διεξήγαγαν δύο Λευκορώσοι» χρησιμοποιώντας UAVs. «Εχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα και είναι ασφαλείς», πρόσθεσε.

GLORY TO BELARUSIAN PARTISANS!

Partisans from the "Pieramoha" (Victory) plan confirmed a successful special operation to blow up a rare Russian plane at the airfield in Machulishchy near Minsk. This is the most successful diversion since the beginning of 2022. pic.twitter.com/4Q6UmmvylT

— Franak Viačorka (@franakviacorka) February 26, 2023