Λαμπεντούζα: 41 μετανάστες πνίγηκαν όταν βυθίστηκε το σκάφος τους

Σαράντα ένας μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο την περασμένη εβδομάδα στην κεντρική Μεσόγειο, όπως μετέδωσε την Τετάρτη το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, επικαλούμενο μαρτυρίες επιζώντων, οι οποίοι μόλις έφθασαν στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα πάντα με το Ansa, τέσσερις άνθρωποι, που επέζησαν του ναυαγίου, είπαν στους διασώστες ότι βρίσκονταν πάνω σε ένα πλεούμενο που μετέφερε 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Το πλεούμενο είχε αποπλεύσει το πρωί της περασμένης Πέμπτης από την πόλη Σφαξ της Τυνησίας, αλλά ανατράπηκε και βυθίστηκε λίγες ώρες μετά, όπως δήλωσαν οι επιζώντες.

Οι επιζώντες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γουινέα, δήλωσαν πως διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο και μετεπιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής.

Εκπρόσωπος της ακτοφυλακής δεν απάντησε μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Δεν είναι σαφές αν η είδηση που μετέδωσε το Ansa συνδεόταν με δύο ναυάγια στα οποία αναφέρθηκε η ακτοφυλακή την Κυριακή, λέγοντας πως περίπου 30 άνθρωποι αγνοούνταν από αυτά.

Η ακτοφυλακή ανέφερε επίσης πως περισυνέλεξε 57 επιζώντες και δύο πτώματα, εν μέσω πληροφοριών των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον ένα από τα πλεούμενα που βυθίστηκαν, είχε αναχωρήσει από τη Σφαξ την Πέμπτη.

