Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό με στόχο ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα στη Βηρυτό, σε αντίποινα για την επίθεση στα Υψώματα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

Επρόκειτο για ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ και συγκεκριμένα του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο Γκολάν.

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βηρυτό και πυκνός καπνός υψωνόταν από τα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας γύρω στις 19.40 (τοπική και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

BREAKING: Big explosion in Dahiyeh, Beirut #Lebanon, suspected Israeli strike targeting Hezbollah Shura Council. Initial footage from area via Jadeed

Joyce Karam July 30, 2024