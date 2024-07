Ρουκέτα σε γήπεδο στο Ισραήλ σκότωσε 12 παιδιά και νέους: «Η Χεζμπολάχ θα το πληρώσει ακριβά»

Δώδεκα παιδιά και νέοι, ηλικίας έως 20 ετών, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν ρουκέτα της Χεζμπολάχ έπληξε ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου σε χωριό στα υψίπεδο του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, στην «πλέον πολύνεκρη επίθεση εναντίον ισραηλινών αμάχων από την 7η Οκτωβρίου», όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως η ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου «θα πληρώσει ακριβά» την επίθεση που έπληξε το αραβικό χωριό Ματζντάλ Σαμς, με την ίδια τη Χεζμπολάχ, ωστόσο, να διαψεύδει πως η ρουκέτα εκτοξεύθηκε από δικούς της μαχητές.

While athletes from around the world are competing at the #Olympics2024, Hezbollah is murdering the next generation of Israeli athletes.

A group of children enjoying life’s simple pleasures was murdered in cold blood when a Hezbollah rocket hit the soccer field in the Druze… pic.twitter.com/xZVW1so1zS

— Israel Defense Forces (@IDF) July 27, 2024