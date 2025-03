Κίνα προς ΗΠΑ: Είμαστε έτοιμοι για «κάθε είδους» πόλεμο

Η Κίνα προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι είναι έτοιμη να πολεμήσει «κάθε είδους» πόλεμο και όχι μόνο αυτόν των δασμών που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε συνολικά δασμούς 20% στις κινεζικές εισαγωγές, ενώ η Κίνα απάντησε με δασμούς 10-15% στα αγροτικά προϊόντα των ΗΠΑ.

«Εάν ο πόλεμος είναι αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ, είτε πρόκειται για δασμολογικό πόλεμο, είτε για εμπορικό πόλεμο, είτε για οποιοδήποτε άλλο είδος πολέμου, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον στο Χ, αναδημοσιεύοντας μια φράση από κυβερνητική ανακοίνωση της Τρίτης.

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Κιανγκ ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα αυξήσει και πάλι τις αμυντικές της δαπάνες κατά 7,2% φέτος και προειδοποίησε ότι, «αλλαγές που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα εκτυλίσσονται σε όλο τον κόσμο με ταχύτερο ρυθμό». Η αύξηση αυτή ήταν αναμενόμενη και αντιστοιχεί στο ποσό που ανακοινώθηκε πέρυσι.

Οι ηγέτες του Πεκίνου προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα στους πολίτες της Κίνας ότι είναι βέβαιοι πως η οικονομία της χώρας μπορεί να αναπτυχθεί, ακόμη και με την απειλή ενός εμπορικού πολέμου.

Η Κίνα επιθυμεί να παρουσιάσει την εικόνα μιας σταθερής, ειρηνικής χώρας σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, τις οποίες το Πεκίνο κατηγορεί ότι εμπλέκονται σε πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025