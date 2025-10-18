Κίνα: Νέες «καρατομήσεις διεφθαρμένων» στον στρατό

Η Κίνα απομάκρυνε από τις θέσεις τους εννέα κορυφαία στελέχη του Λαϊκού Στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Νο 3 στην ιεραρχία του, του Χε Γουέιντονγκ, ανωτάτου αξιωματικού που κατείχε το πόστο ενός από τους δύο αντιπροέδρους στην ισχυρή Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή (της οποίας, εννοείται, πρόεδρος είναι ο Σι Τζινπίνγκ).

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας ανέφερε ότι τα εκκαθαριστικά μέτρα ελήφθησαν κατόπιν εντολών του κινέζου προέδρου και βάσει της αρχής «μηδενική ανοχή στη διαφθορά». Εξάλλου, στην καταπολέμηση της διαφθοράς ο κινεζικός στρατός έχει σημαίνοντα ρόλο. Αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ των εκκαθαρίσεων στο κινεζικό στράτευμα.

Η Corriere della Sera, που μετέδωσε την είδηση, έγραψε ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλα τα επίπεδα του κράτους και του Κόμματος, από το υψηλότερο έως το χαμηλότερο, και ότι η εύνοια που παρέχουν όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας μπορεί να αυξήσει το εισόδημα ενός αξιωματούχου κατά τέσσερις έως έξι φορές.

Τα αμερικανικά στοιχεία που επικαλέστηκε η ιταλική εφημερίδα στο ρεπορτάζ του υποστηρίζουν ότι από το 2000 η διαφθορά έχει διαδοθεί και υπονομεύει το καθεστώς. Και ότι αυτός είναι ο βασικό λόγος που ο Σι εμπνεύστηκε την αδιάκοπη εκστρατεία περί «μηδενικής ανοχής». Φυσικά, την πολιτική της «σκούπας» εφαρμόζουν οι κρατικά ελεγχόμενες πειθαρχικές επιτροπές όλων των φορέων διοίκησης.

Η λογική πίσω από τις εκκαθαρίσεις είναι η προστασία του ΚΚ Κίνας και της εξουσίας του, αν και στα πρώτα χρόνια της δικής του ανέλιξης στα ύπατα αξιώματα ο Σι χρησιμοποίησε τη «σκούπα» για να σαρώσει εσωκομματικούς αντιπάλους του.

Οι Αμερικανοί, πάντως, φρονούν ότι οι Ταϊβανέζοι εκλαμβάνουν τις εκκαθαρίσεις στο κινεζικό στράτευμα κάπως διαφορετικά: πιστεύουν ότι αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Λαϊκού Στρατού εν αναμονή του πιθανού πολέμου εναντίον της Ταϊβάν.

